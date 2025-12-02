Hérige Industries, via sa filiale Edycem, et Hoffmann Green Cement Technologies annoncent une montée progressive dès 2026 des volumes de béton formulé à partir de ciments 0% clinker de Hoffmann dans les centrales du réseau Edycem.

Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par Hérige pour réduire l'empreinte carbone de ses solutions béton. Depuis 2021, Edycem est un partenaire stratégique de Hoffmann pour la diffusion de ses ciments 0% clinker.

L'utilisation croissante des ciments Hoffmann constitue l'une des offres complémentaires de la démarche Vitaliss de Hérige, visant à proposer aux clients un portefeuille de solutions à impact carbone réduit.

"Ce partenariat illustre notre volonté d'accélérer la transition de nos métiers vers des matériaux plus sobres, tout en garantissant la performance et la fiabilité attendues par le marché", commente Benoît Hennaut, président du directoire de Hérige.