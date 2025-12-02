Hérige Industries, via sa filiale Edycem, et Hoffmann Green Cement Technologies annoncent une montée progressive dès 2026 des volumes de béton formulé à partir de ciments 0% clinker de Hoffmann dans les centrales du réseau Edycem.
Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par Hérige pour réduire l'empreinte carbone de ses solutions béton. Depuis 2021, Edycem est un partenaire stratégique de Hoffmann pour la diffusion de ses ciments 0% clinker.
L'utilisation croissante des ciments Hoffmann constitue l'une des offres complémentaires de la démarche Vitaliss de Hérige, visant à proposer aux clients un portefeuille de solutions à impact carbone réduit.
"Ce partenariat illustre notre volonté d'accélérer la transition de nos métiers vers des matériaux plus sobres, tout en garantissant la performance et la fiabilité attendues par le marché", commente Benoît Hennaut, président du directoire de Hérige.
HERIGE est spécialisé dans le négoce de matériaux de gros et second oeuvre, et de produits d'aménagement de la maison. En outre, le groupe fabrique du béton et des produits de menuiserie industrielle. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de menuiseries industrielles (43,7%) : menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), fermetures (volets roulants, portails et portes de garage) et structures en bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux de bois) ;
- vente de béton (25%) : béton prêt à l'emploi, industriel et préfabriqué ;
- négoce de matériaux (22,7%) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics. A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 79 points de vente implantés en France métropolitaine ;
- autres (8,6%).