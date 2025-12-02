HERIGE est spécialisé dans le négoce de matériaux de gros et second oeuvre, et de produits d'aménagement de la maison. En outre, le groupe fabrique du béton et des produits de menuiserie industrielle. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de menuiseries industrielles (43,7%) : menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), fermetures (volets roulants, portails et portes de garage) et structures en bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux de bois) ; - vente de béton (25%) : béton prêt à l'emploi, industriel et préfabriqué ; - négoce de matériaux (22,7%) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics. A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 79 points de vente implantés en France métropolitaine ; - autres (8,6%).