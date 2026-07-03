Le récent repli du luxe offre de réelles opportunités d'achat. Pourtant, le ticket d'accès aux géants de l'industrie reste élevé. Zoom sur trois sociétés au profil séduisant, idéalement placées en cas de retour des flux financiers.

1 600 EUR, c’est le ticket d’entrée pour Hermès actuellement. Une somme élevée pour une seule action, même si elle est éloignée de ses sommets à près de 3 000 EUR. La star Hermès a perdu près de la moitié de sa valeur en quelques mois, à mesure que l'appétit des investisseurs pour le secteur chutait. Croissance pénalisée par l'évaporation de l'eldorado chinois, concurrence accrue, excès passés sur les hausses de prix... Le secteur au complet a perdu de sa splendeur. La question se pose de savoir qui profitera de l'après-crise.



La disgrâce des stars du luxe nous donne l'occasion de braquer le projecteur sur trois dossiers qui se sont éloignés eux aussi de leurs meilleurs niveaux, mais qui s'adressent à une catégorie de clients qui sont moins exposés aux fluctuations de richesse la classe moyenne et de la classe supérieure

Brunello Cucinelli

Si vous connaissez Mark Zuckerberg, vous connaissez certainement sa tenue préférée : son légendaire t-shirt gris uni. Un vêtement devenu le symbole de la productivité. Une tradition très certainement empruntée à Steve Jobs et son col roulé. Quoi qu'il en soit, ce t-shirt gris uni vient directement des ateliers de Brunello Cucinelli. Ce n’est d’ailleurs pas le seul personnage de la Silicon Valley à apprécier la fabrique italienne, Jeff Bezos entre autres et les grands banquiers américains sont des adeptes de cette marque.

Cucinelli ne fait pas du luxe pour briller, il cible les UHNWI, autrement dit, les individus avec des revenus extrêmement élevés. Pas de logo mais des matières nobles (cachemire, soie, vigogne). Une paire de chaussettes coûte aux alentours de 200 EUR, et un pull entre 1 500 EUR et 2 500 EUR. Mais bon, à moins que vous ayez mis toutes vos économies dans SK Hynix avant le bull run, acheter une paire de chaussettes à ce prix semble être un très mauvais investissement, en tout cas bien pire que d’acheter le titre de la société.



En Bourse, Brunello Cucinelli affiche un parcours spectaculaire avec une envolée de plus de 700% depuis son introduction. Cette croissance a passé la vitesse supérieure en 2020, la maison italienne ayant paradoxalement réussi à tirer profit de la crise du Covid. Aujourd'hui, à l'image du reste du secteur, la fabrique subit une nette correction et accuse une décote de près de 40% par rapport à son sommet historique. Avec ce repli, sa valorisation s'est détendue : son ratio valeur d'entreprise sur EBITDA pour 2026 s’établit à 14,5x soit bien en dessous de sa moyenne historique de 21,5x.

Séduisant à première vue, le profil financier de Brunello Cucinelli révèle une réalité bien différente dès qu'on le compare à celui d’Hermès. La marque italienne s'avère plus chère que le géant français, tout en disposant d'un réseau de distribution moins étendu et de marges nettement inférieures. L'activité garde néanmoins le cap et la progression du chiffre d'affaires devrait se poursuivre. Dès que le marché se tournera de nouveau vers ce secteur, Brunello Cucinelli s'imposera comme une valeur de choix.

Laopu Gold

Vous ne connaissez probablement pas cette entreprise que certains ont surnommée "Hermès de l'or". Sauf si vous avez compulsé les pages de Zonebourse ces derniers mois. Flatteur pour la société, il faut avouer que ce surnom est plutôt bien trouvé. Laopu Gold a ressuscité l’or "ancien", un nom bien pompeux pour décrire l’utilisation de techniques artisanales dans la conception des produits. Martelage à la main, ciselage manuel, chaque pièce demande alors des dizaines d’heures de travail.

L’introduction en bourse de la marque en juin 2024 a fait du bruit Place Vendôme. Bernard Arnault s'est rendu en personne à Shanghai pour inspecter la boutique phare de Laopu afin d’étudier ce nouveau concurrent qui vient chasser sur les terres des acteurs occidentaux de la joaillerie comme Tiffany (LVMH) , Cartier et Van Cleef (Compagnie Financière Richemont). Depuis, le cours de la société chinoise a été plus que multiplié par 5. Une performance justifiée par un pricing power important et par l'émergence d'un courant asiatique qui valorise le savoir-faire local.

Mais après être montée à 1 108 HKD, l’action a subi d’énormes prises de bénéfice dans le sillage de la contraction du secteur, et évolue aujourd’hui autour de 350 HKD. Au prix d’environ 42 EUR par action, Laopu Gol s’échange à un PER de 6,26x soit bien en dessous des 19,7x atteints en 2025. Prudence toutefois, la société ne profite pas du même ancrage historique que ses pairs, ce qui explique d'ailleurs qu'elle ait plus corrigé qu'Hermès ou Brunello Cucinelli. Pour autant, le potentiel de hausse du titre en cas de retour des capitaux vers le secteur semble intéressant, surtout si le scénario de montée en puissance de la demande locale se confirme .

SanLorenzo



Les gros yachts sont certainement le summum de l’ultraluxe. La société italienne en a fait son cœur de métier. Fondée en 1958, San Lorenzo est l’un des chantiers navals les plus respectés au monde. L'entreprise prend une dimension planétaire lorsque Massimo Perotti (actuel PDG) la rachète. Il décide d’en faire une marque de haute couture navale en limitant la production à quelques dizaines d’unités ultra customisées par an.

Pour bien mesurer l’impact de Massimo Perotti, il faut remonter au lancement de la gamme SX. Le PDG a nommé directeur artistique le célèbre designer milanais Piero Lissoni, qui n'y connaît absolument rien en nautisme. Un choix qui semble extravagant mais qui finira par redéfinir l’industrie. Lissoni commet un sacrilège absolu pour les puristes de l’époque. Il supprime totalement la timonerie (poste de pilotage du capitaine) du pont principal. Traditionnellement, c'est l’endroit le plus sacré du navire, Lissoni le déplace sur le toit pour transformer l’intégralité du pont principal en un immense open-space vitré. Pour la première fois, les acheteurs ont vraiment l’impression d’être dans une villa flottante avec vue à 180 degrés sur l’océan. La gamme SX devient le plus grand succès commercial de l’histoire moderne de la marque.

Mais revenons au présent. La société commence l’année en trombe : son carnet de commandes frôle 2 MdsEUR, porté par un bond spectaculaire de +25% des prises de commandes au premier trimestre. En clair, les trois prochaines années de chiffre d’affaires sont déjà sécurisées et payées. Cette belle dynamique devrait se poursuivre, même si un léger recul des marges est attendu cette année, en partie dû au rachat de Nautor's Swan et à son intégration à 100% dans les comptes.

Côté valorisation, le titre a moins souffert que d’autres du repli sectoriel, mais il offre toujours un point d’entrée intéressant. Le PER estimé pour 2026 s’établit à 11,7x, soit bien en dessous de sa moyenne historique de 17,9x. Sanlorenzo constitue une alternative solide pour les investisseurs du luxe désireux de s'exposer au secteur tout en limitant ses aléas.

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