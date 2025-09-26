Hermès a annoncé vendredi l'inauguration de sa 24ème maroquinerie, une manufacture située à quelques kilomètres d'Angoulême appelée notamment à fabriquer les célèbres sacs Birkin.
La maison de luxe indique que ce site de production 'alliant modernité et écoresponsabilité', qui s'étend sur une superficie de 5.800 m2, a été construit à L'Isle-d'Espagnac (Charente), sur la friche d'un ancien aérodrome transformé en zone d'aménagement concerté (ZAC).
Le bâtiment est notamment doté de grandes façades en verre qui laissent entrer la lumière et la chaleur naturelles dans ses différents espaces, avec une toiture en partie végétalisée équipée de 1.800 m2 de panneaux photovoltaïques. Une charpente technique et une installation géothermique viennent par ailleurs lui offrir une très haute efficacité énergétique.
Quant au travail paysager, il a été conçu avec l'objectif de préserver et d'intégrer la faune et la flore singulières qui caractérisent la prairie du site, tout en sanctuarisant les bois environnants, souligne le groupe.
En plus de cette maroquinerie, Hermès dit actuellement travailler sur trois autres projets à Loupes (Gironde), Charleville-Mézières (Ardennes) et Colombelles (Calvados), rappelant au passage que ses toutes ces créations dans la maroquinerie et la sellerie sont exclusivement fabriquées en France.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
