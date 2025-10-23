Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Hermès, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 2323 à 2264 euros, pour refléter l'impact dans sa valorisation DCF d'un léger abaissement de ses prévisions de résultats, au lendemain du point d'activité du groupe de luxe.

S'il constate un troisième trimestre 'en très légère accélération porté par les Etats-Unis et les métiers hors cuir', le bureau d'études réduit très légèrement ses prévisions d'EBIT (-1%/-2%) pour la maison de luxe, de façon à refléter le change.

'Rien de nouveau sous le soleil : le titre reste encore bien valorisé même si la perception de l'histoire par les investisseurs est désormais plus mitigée', estime l'analyste, au vu de la sous-performance récente du titre.