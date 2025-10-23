Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Hermès, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 2323 à 2264 euros, pour refléter l'impact dans sa valorisation DCF d'un léger abaissement de ses prévisions de résultats, au lendemain du point d'activité du groupe de luxe.
S'il constate un troisième trimestre 'en très légère accélération porté par les Etats-Unis et les métiers hors cuir', le bureau d'études réduit très légèrement ses prévisions d'EBIT (-1%/-2%) pour la maison de luxe, de façon à refléter le change.
'Rien de nouveau sous le soleil : le titre reste encore bien valorisé même si la perception de l'histoire par les investisseurs est désormais plus mitigée', estime l'analyste, au vu de la sous-performance récente du titre.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
