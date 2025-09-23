Hermès : Oddo BHF maintient son opinion et son objectif

Oddo BHF estime que la valorisation du titre reste élevée. L'analyste maintient son opinion neutre sur le titre avec un objectif inchangé de 2323 E



Oddo BHF souligne que le climat entourant le titre a changé depuis la publication des comptes semestriels : il perd près de 7% sur l'ensemble du 3ème trimestre, à ce stade, pour un secteur luxe en hausse de près de 4% avec LVMH à c. +11% et Kering à c.+45%.



'Cette sous-performance, inhabituelle sur la période récente, traduit la prise en compte par les investisseurs d'une trajectoire de croissance top line désormais pour quelque temps sous les 10%, elle reflète en parallèle les espoirs grandissants d'une reprise cyclique du secteur qui bénéficierait en premier lieu aux marques ayant le plus ralenti' indique le bureau d'analyse .



'Notre opinion, à ce stade, va plutôt à rebours de ces appréciations 1) nous tablons sur une reprise très graduelle de la croissance du secteur, 2) les fondamentaux d'Hermès en relatif au secteur ne se sont pas réellement dégradés, selon nous'.



Oddo BHF estime que la description des tendances générales faite par la société en fin de 3ème trimestre suggère une relative stabilité de la tendance d'ensemble par rapport à un 2ème trimestre qui avait montré une croissance à tcc de 9%.



En particulier pas d'accélération notable de la demande en Chine, mais une bonne tenue partout ailleurs avec notamment une zone Amériques toujours en croissance robuste.



'Nous avons très légèrement modifié notre scénario de croissance CA T3 et T4 (T3 à 9.4% contre 9.6% préc., T4 à 8.6% contre 8.4%) sans effets sur nos prévisions annuelles 2025 (croissance CA +8.5% marge EBIT à 39.8% soit 38.3% au S2). Sur le T3 nous avons légèrement remonté la croissance attendue aux Amériques à +12% (T2 :12.3%) et au Japon à +13.5% (T2 14.7%) mais abaissé celle afférent à la zone Asie Pacifique à 6.5% (T2 : 5.2%)' rajoute Oddo BHF en conclusion.