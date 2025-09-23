Oddo BHF estime que la valorisation du titre reste élevée. L'analyste maintient son opinion neutre sur le titre avec un objectif inchangé de 2323 E. Oddo BHF souligne que le climat entourant le titre a changé depuis la publication des comptes semestriels : il perd près de 7% sur l'ensemble du 3ème trimestre, à ce stade, pour un secteur luxe en hausse de près de 4% avec LVMH à c. +11% et Kering à c.+45%.
Au cours actuel, le PER 2025 ressort à environ 50 fois et le rendement est de près de 1%.
Hermès : Oddo BHF maintient son opinion sur le titre
Publié le 23/09/2025 à 15:42
