Hermès annonce la réouverture, le 16 juillet 2026, de son magasin du mall Westfield UTC de San Diego, en Californie.
Initialement ouvert en 2008, ce nouvel espace met en valeur les seize métiers de la maison.
Habillée de briques de céramique dans des tons terracotta, la façade se fond avec les larges baies vitrées, qui laissent entrevoir les couleurs du magasin.
Au centre, le visiteur est accueilli dans l'univers de la soie. A droite sont exposés les parfums, la beauté et les accessoires de mode, tandis que les collections pour la maison se déploient à gauche. Le parcours se poursuit vers les collections de maroquinerie et d'équitation.
Le volume central accueille les univers de la bijouterie et de l'horlogerie. Ce décor s'étend à un espace dédié aux chaussures homme et femme, situé entre les collections prêt-à-porter femme et homme.
Une sélection d'oeuvres issues de la collection Emile Hermès et de la collection Hermès de photographies contemporaines complète le décor du magasin en évoquant l'art de vivre californien.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (44,2%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (28,3%) ;
- articles de soie et produits textiles (6%) ;
- articles d'horlogerie (3,4%) ;
- parfums et produits de beauté (3,1%) ;
- autres (15%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (14,8%), Japon (9,9%), Asie-Pacifique (41,9%), Amériques (19,2%) et Moyen-Orient (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.