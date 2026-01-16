Hermès annonce l'ouverture, ce 16 janvier, de son nouveau magasin à Hanoï, renforçant ainsi sa présence au Vietnam, depuis 2008, magasin désormais situé dans la rue très animée de Tràng Tiên, au coeur d'un bâtiment Art déco.
"Mêlant couleurs, culture et paysages naturels, cette nouvelle adresse dévoile la diversité des 16 métiers de la maison sur trois étages", explique le groupe de luxe, précisant que son décor a été imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI.
"À l'entrée principale, l'emblématique ex-libris de la maison s'inscrit dans un sol aux couleurs déclinées dans les tons jaunes et ambrés, où la mosaïque au motif Faubourg se dessine sous les luminaires "Grecques", indique notamment Hermès.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
