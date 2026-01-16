Hermès ouvre son nouveau magasin à Hanoï

Hermès annonce l'ouverture, ce 16 janvier, de son nouveau magasin à Hanoï, renforçant ainsi sa présence au Vietnam, depuis 2008, magasin désormais situé dans la rue très animée de Tràng Tiên, au coeur d'un bâtiment Art déco.

"Mêlant couleurs, culture et paysages naturels, cette nouvelle adresse dévoile la diversité des 16 métiers de la maison sur trois étages", explique le groupe de luxe, précisant que son décor a été imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI.



"À l'entrée principale, l'emblématique ex-libris de la maison s'inscrit dans un sol aux couleurs déclinées dans les tons jaunes et ambrés, où la mosaïque au motif Faubourg se dessine sous les luminaires "Grecques", indique notamment Hermès.