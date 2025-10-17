Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis

Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays.



Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston.



Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, le magasin conserve le charme authentique de sa façade industrielle du XX? siècle.



Dès l'entrée, le visiteur pénètre dans les univers de la soie, des accessoires de mode, de la beauté et du parfum. À gauche, l'espace s'ouvre sur les collections pour la maison, tandis qu'à droite se déploient l'équitation et la maroquinerie.



À l'étage se côtoient les collections de prêt-à-porter et de chaussures homme et femme ainsi qu'un salon dédié à la bijouterie et à l'horlogerie.



'Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce nouveau lieu qui célèbre la ville et son héritage musical, du blues au R&B, est un clin d'oeil à ses légendaires studios d'enregistrement et à ses bars country' indique le groupe.