Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays.
Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston.
Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, le magasin conserve le charme authentique de sa façade industrielle du XX? siècle.
Dès l'entrée, le visiteur pénètre dans les univers de la soie, des accessoires de mode, de la beauté et du parfum. À gauche, l'espace s'ouvre sur les collections pour la maison, tandis qu'à droite se déploient l'équitation et la maroquinerie.
À l'étage se côtoient les collections de prêt-à-porter et de chaussures homme et femme ainsi qu'un salon dédié à la bijouterie et à l'horlogerie.
'Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce nouveau lieu qui célèbre la ville et son héritage musical, du blues au R&B, est un clin d'oeil à ses légendaires studios d'enregistrement et à ses bars country' indique le groupe.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.