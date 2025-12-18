Hermès annonce la réouverture, le 18 décembre 2025, de son magasin agrandi du mall Changsha IFS. Ce magasin présente désormais un nouvel espace intérieur.
Il révèle les seize métiers de la maison sur deux étages. La haute façade de verre est habillée de lignes verticales qui évoquent un métier à tisser.
À l'intérieur du mall, la façade se pare de carreaux de céramique cuivrés, façonnés en courbes, à l'image des toitures traditionnelles locales.
"Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce lieu réinventé déploie des teintes chaleureuses, dont les textures mates et brillantes incarnent les valeurs de l'artisanat à travers le savoir-faire des céramiques réalisées localement" indique le groupe.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
