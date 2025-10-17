Hermès présentera la dernière collection de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès, le samedi 24 janvier 2026 lors de la semaine de la mode parisienne Automne-Hiver 2026-2027.
'Entrée dans la maison sur l'invitation de Jean-Louis Dumas, Véronique Nichanian a écrit avec un immense talent l'histoire du prêt-à-porter homme chez Hermès et apporté sa vision à l'ensemble de l'univers masculin' indique le groupe.
' Attachée au travail de la main, attentive à l'émotion que procure le vêtement, j'ai toujours souhaité réinventer mon approche du vêtement-objet en développant un vestiaire contemporain où les matières se mélangent, les techniques se combinent, l'innovation et l'héritage se conjuguent ', déclare Véronique Nichanian.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
