Hermès présentera la dernière collection de Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers masculin d'Hermès, le samedi 24 janvier 2026 lors de la semaine de la mode parisienne Automne-Hiver 2026-2027.

'Entrée dans la maison sur l'invitation de Jean-Louis Dumas, Véronique Nichanian a écrit avec un immense talent l'histoire du prêt-à-porter homme chez Hermès et apporté sa vision à l'ensemble de l'univers masculin' indique le groupe.

' Attachée au travail de la main, attentive à l'émotion que procure le vêtement, j'ai toujours souhaité réinventer mon approche du vêtement-objet en développant un vestiaire contemporain où les matières se mélangent, les techniques se combinent, l'innovation et l'héritage se conjuguent ', déclare Véronique Nichanian.