Hermès : RBC abaisse son objectif de cours sur le titre

RBC a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours sur Hermès de 2600 à 2400 euros, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note sectorielle, le courtier canadien rappelle que la maison de luxe a récemment publié des résultats semestriels en ligne avec les attentes du marché, mais que la nature de la croissance de son activité a changé, avec une plus grande dépendance à la maroquinerie, un ralentissement du prêt-à-porter et de moindres effets prix dans la soie et les foulards.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 47x avec un rendement inférieur à 1%.