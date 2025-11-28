Hermès annonce la réouverture, jeudi, de son magasin du mall ICONSIAM à Bangkok, sur les rives du fleuve Chao Phraya. Inauguré en 2018, il s'agit de l'un des trois magasins du groupe de luxe français au sein de la capitale thaïlandaise.
"Agrandi, rénové et habillé d'une façade de verre, le magasin se pare des reflets mouvants d'une ville où se mêlent couleurs, culture et énergie", affirme-t-il, ajoutant qu'il "offre un écrin lumineux à double hauteur à la diversité de ses seize métiers".
"Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin offre une circulation fluide, portée par des colonnes de rotin et des tapis sur mesure - réalisés localement - qui rappellent l'esprit du fleuve", ajoute Hermès.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
