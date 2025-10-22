Hermès revendique une croissance solide au 3e trimestre

Hermès International dévoile, au titre du troisième trimestre 2025, des ventes en augmentation de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.



La maison de luxe revendique ainsi une légère amélioration de sa performance à changes constants au troisième trimestre par rapport au deuxième, ainsi qu'une accélération de ses métiers vêtement-accessoires et soie-textiles.



Le chiffre d'affaires à fin septembre 2025 s'élève à un peu plus de 11,9 MdsEUR, en hausse de 6,3% en données publiées et de 8,6% à taux de change constants, 'la maroquinerie-sellerie et les autres métiers Hermès réalisant de solides progressions'.



'Au troisième trimestre, Hermès a gardé le cap grâce à une croissance solide qui atteste de la réussite de notre modèle. Nous restons mobilisés pour faire face aux incertitudes', commente son gérant Axel Dumas.



À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme une nouvelle fois 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.