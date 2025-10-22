Hermès International dévoile, au titre du troisième trimestre 2025, des ventes en augmentation de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.
La maison de luxe revendique ainsi une légère amélioration de sa performance à changes constants au troisième trimestre par rapport au deuxième, ainsi qu'une accélération de ses métiers vêtement-accessoires et soie-textiles.
Le chiffre d'affaires à fin septembre 2025 s'élève à un peu plus de 11,9 MdsEUR, en hausse de 6,3% en données publiées et de 8,6% à taux de change constants, 'la maroquinerie-sellerie et les autres métiers Hermès réalisant de solides progressions'.
'Au troisième trimestre, Hermès a gardé le cap grâce à une croissance solide qui atteste de la réussite de notre modèle. Nous restons mobilisés pour faire face aux incertitudes', commente son gérant Axel Dumas.
À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme une nouvelle fois 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
