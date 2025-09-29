Hermès : UBS maintient son conseil avant les trimestriels

UBS indique ce matin que tous 'les regards sont tournés vers la qualité de la croissance'. L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 2310 E (contre 2389 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre.



UBS anticipe des résultats du troisième trimestre avec une légère accélération séquentielle de la croissance des ventes.



'Cependant, l'accent devrait être mis sur la composition de la croissance, compte tenu des premiers signes d'affaiblissement de la dynamique de la marque ' indique le bureau d'analyse .



'Le risque d'augmentation de la cyclicité de Hermès, associé à sa taille beaucoup plus grande et au risque de baisse pour les estimations 2026, limitent le potentiel de hausse', a expliqué l'analyste.



Le groupe a confirmé des perspectives de croissance à savoir un objectif de ' progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme ' malgré un contexte économique et géopolitique plus incertain.