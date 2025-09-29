UBS indique ce matin que tous 'les regards sont tournés vers la qualité de la croissance'. L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 2310 E (contre 2389 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre.
UBS anticipe des résultats du troisième trimestre avec une légère accélération séquentielle de la croissance des ventes.
'Cependant, l'accent devrait être mis sur la composition de la croissance, compte tenu des premiers signes d'affaiblissement de la dynamique de la marque ' indique le bureau d'analyse .
'Le risque d'augmentation de la cyclicité de Hermès, associé à sa taille beaucoup plus grande et au risque de baisse pour les estimations 2026, limitent le potentiel de hausse', a expliqué l'analyste.
Le groupe a confirmé des perspectives de croissance à savoir un objectif de ' progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme ' malgré un contexte économique et géopolitique plus incertain.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.