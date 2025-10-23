Hermès : UBS maintient son conseil et son objectif de cours

UBS maintient sa note neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 2 310 E après l'annonce des chiffres du 3ème trimestre.



' Hermès affiche des résultats stables au troisième trimestre, malgré l'amélioration des résultats de ses concurrents, limitant toute hausse à court terme. Nous restons neutres' indique le bureau d'analyse.



UBS souligne que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3 881 millions d'euros, a été inférieur de 1 % au consensus de 3 901 millions d'euros (UBSe : 3 870 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes (OSG) de +9,6 %, contre +9,4 % (UBSe : +9,5 %).



Rappelons que le groupe a dévoilé, au titre du troisième trimestre 2025, des ventes en augmentation de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.



À moyen terme, Hermès a confirmé une nouvelle fois 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.