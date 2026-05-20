Hermès et EssilorLuxottica se paient quasiment au même PER au moment de tourner cette vidéo. Même histoire centenaire, des avantages concurrentiels forts des deux cotés, même croissance attendue. Et pourtant, quand on ouvre le capot, on ne voit pas du tout le même moteur.

Youssef Harrabi, dans cette vidéo sur Zonebourse, propose le vrai match Hermès vs EssilorLuxottica. Pas la comparaison de surface qu'on lit partout. Le match qui compte : celui de la création de richesse à long terme. Celui que regardent Buffett, Ackman et la plupart des grands investisseurs avant d’investir.

📰 L'ARTICLE QUI A DÉCLENCHÉ CETTE VIDÉO :

EssilorLuxottica, la correction optique

🎬 AU PROGRAMME :

00:00 – Le match qui a fait débat

00:51 – Les deux histoires : le luxe vs le luxe-tech-santé

01:19 – Les points communs : centenaires, marques, avantages concurrentiels, croissance

03:01 – On ouvre le capot d'Essilor : la forteresse du cœur de métier

03:50 – Le vrai problème : lunettes connectées et concurrence GAFAM

04:37 – Le chiffre qui change tout

05:42 – Le dividende-papier

07:23 – Le profil Hermès

07:52 – Comparer des entreprises : la leçon Buffett

11:54 – Verdict

📊 LES VALEURS CITÉES : EssilorLuxottica (EL) – Hermès (RMS) – Berkshire Hathaway (BRK.B) – TotalEnergies (TTE) – Kering (KER)

💬 LA QUESTION DU JOUR : Voulez-vous que j'ouvre le capot d'Hermès avec le même niveau de détail dans la prochaine vidéo ? Écrivez "Hermès" en commentaire. Si on atteint 20, c'est la prochaine vidéo !

Youssef Harrabi est cofondateur de MasterBourse et membre de la Société française des analystes financiers (SFAF). Sa philosophie : on choisit une entreprise sur sa qualité, on achète une action à son prix. Formé à l'école de Buffett et Munger, adepte du style GARP, il l'applique avec un faible assumé pour les midcaps européennes, là où les pépites passent encore sous les radars. Contributeur Zonebourse, il décortique ici les entreprises pour montrer comment leurs chiffres racontent leur vraie histoire.