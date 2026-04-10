Alors que l'industrie automobile a enregistré un volume record de 28 millions d'immatriculations en 2025, les indicateurs financiers de Hero MotoCorp affichent une santé de fer. Le poids lourd indien a fait preuve de résilience au dernier trimestre, délivrant un chiffre d'affaires historique de 123,3 milliards de roupies indiennes, porté par une demande nationale massive.

L'année 2025 a été marquée par une forte propension à la consommation chez les ménages indiens. Selon la Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), le secteur automobile a atteint des ventes records de 28 millions d'unités (+7,7 % sur un an). Le segment des deux-roues a mené la danse, franchissant enfin le seuil des 20 millions d'unités avec des ventes au détail en hausse de 13,4 % pour atteindre 21 millions d'unités, une première depuis les sommets d'avant-pandémie. Cette dynamique a été soutenue par une inflation tombée à un plancher historique de 1,7 % sur la période d'avril à décembre 2025.

Les zones rurales ont afflué dans les concessions. Les immatriculations de deux-roues y ont bondi de 8,4 %, dépassant la croissance urbaine de 6,8 %. En octobre, la domination rurale était totale : les petites villes et les villages représentaient 61 % de l'ensemble des immatriculations de motos, d'après la FADA.

Au cœur de ce paysage, Hero MotoCorp, multinationale indienne basée à Delhi, tire son épingle du jeu. Le constructeur national a capitalisé sur l'essor rural, rapportant sa meilleure performance historique lors de la période des fêtes avec 1,69 million d'unités livrées, soit une hausse de 16 % par rapport aux 1,46 million de l'an dernier, selon les chiffres du troisième trimestre de l'exercice 2026.

Plein gaz

Surfant sur l'euphorie des fêtes et le redressement de la consommation rurale, Hero MotoCorp a publié un chiffre d'affaires record de 123,3 milliards d'INR au T3 2026, en progression de 21 % sur un an. La rentabilité suit la même courbe, avec un bénéfice net (PAT) en hausse de 15 % à 12,8 milliards d'INR.

Les véritables moteurs de cette croissance ont été les scooters thermiques (ICE), qui ont enregistré une progression fulgurante de 55 % grâce au lancement des nouveaux modèles Destini et Xoom. Les exportations mondiales ont bondi de 41 %, portées par une présence accrue en Italie, en Espagne et en France. Sur le front de l'électrique, la marque VIDA a capturé 11 % de part de marché ce trimestre.

Le parcours n'a toutefois pas été sans embûches. Le segment premium (250cc-350cc) a marqué le pas, terminant le trimestre avec une part de marché décevante de 5 %.

La direction se montre très optimiste pour l'exercice 2027, misant sur une croissance sectorielle proche de 10 % et sur un plan d'investissement annuel de 10 à 15 milliards d'INR pour maintenir son avance. On comprend aisément pourquoi le marché reste haussier sur le titre.

En surrégime

Au 10 avril 2026, l'action Hero MotoCorp affichait un gain de 46,9 %. Bien qu'elle s'échange actuellement autour de 5 386 INR — en léger repli par rapport à son plus haut sur 52 semaines de 6 390 INR — la société conserve une capitalisation boursière conséquente de 1 100 milliards d'INR (11,4 milliards USD).

En termes de valorisation, le ratio cours/bénéfice (PER) sur les résultats 2026 s'établit à 20x, soit un cran au-dessus de sa moyenne historique sur trois ans (18,7x). Cela suggère que les investisseurs intègrent une bonne dose d'optimisme dans les cours actuels.

L'argument massue pour les détenteurs de long terme reste toutefois le rendement. Un rendement du dividende de 3,4 % est attendu en 2026, avec une projection à 4 % d'ici 2028.

Dans le rétroviseur

Si Hero MotoCorp est un géant, il doit néanmoins négocier plusieurs virages dangereux. Le premier est la concurrence sur le segment des véhicules électriques (VE). Bien que VIDA progresse, des start-up agiles et des rivaux de poids comme TVS dominent actuellement la course à l'électrification.

Vient ensuite l'économie rurale. Le modèle de Hero MotoCorp repose sur la vente de motos d'entrée de gamme dans l'arrière-pays. Si l'inflation repart à la hausse ou si les moussons sont défavorables, le pouvoir d'achat rural se contracte et les ventes en pâtissent lourdement. De plus, la concurrence s'intensifie sur le segment premium, où chaque acteur tente de s'octroyer une part du gâteau. Enfin, la volatilité des prix des matières premières (acier et plastique) pourrait rapidement peser sur les marges opérationnelles.