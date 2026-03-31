Hershey boudé à Wall Street dans le sillage de son plan stratégique
L'action Hershey cède du terrain à Wall Street mardi, les objectifs dévoilés ce matin par le confiseur américain à l'occasion de sa journée d'investisseurs étant accueillis avec scepticisme par le marché.
Le fabricant du célèbre sirop au chocolat et des friandises Reese's Peanut Butter Cups a présenté ce matin lors d'un événement organisé à la Bourse de New York ses priorités stratégiques et ses prévisions financières dans le cadre d'un plan baptisé Lead Next Generation Snacking, destiné à générer des performances soutenues à court et long termes.
Le groupe basé en Pennsylvanie dit vouloir s'appuyer sur la richesse de son portefeuille de produits et la puissance de ses marques tout en se diversifiant vers les segments "premium" et "mieux-être" (better-for-you) du marché de la confiserie.
Avec l'émergence des traitements coupe-faim comme le Wegovy et le Zepbound, les grands groupes agroalimentaires américains doivent s'adapter aux goûts des consommateurs, qui les portent désormais sur des produits de fabrication plus artisanale et moins sucrés.
Cap sur le "mieux-être" et l'IA
En parallèle, Hershey prévoit d'accélérer sa croissance dans les catégories du snacking salé et dit "fonctionnel" (à forte teneur en protéines) et de renforcer son pipeline d'innovation d'ici à cinq ans, tout en s'étendant vers les segments les plus porteurs du marché du grignotage.
Au cours de sa présentation, le groupe - qui cherche à adopter un modèle plus intégré - a également expliqué qu'il misait sur une chaîne d'approvisionnement plus rapide, agile et résiliente, notamment pilotée par l'IA, une initiative visant à générer des gains de productivité et à alimenter sa capacité de réinvestissement.
Le confiseur prévoit également de présenter au cours de l'événement une feuille de route claire visant à restaurer les marges et les bénéfices, tout en assurant une croissance équilibrée et durable du chiffre d'affaires et du résultat net, avec l'idée de générer un rendement "de premier plan" pour les actionnaires.
A l'occasion de l'événement, la société a confirmé son objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 2,5% et 3,5% assortie d'une hausse de 30% à 35% de son bénéfice par action (BPA) ajusté.
Mais l'absence de perspectives à plus long terme semblait laisser les investisseurs sur leur faim. A l'approche de la mi-séance, le titre cédait 1,1% dans un S&P 500 en hausse de 1,5%, mais gagne encore plus de 15% depuis le début de l'année, porté par le reflux des prix du cacao et la perspective de possibles rachats d'actions, qui ne se sont pas matérialisés aujourd'hui.
The Hershey Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits à base de chocolat et de confiseries. En outre, le groupe développe une activité de production et de commercialisation de snacks, de boissons, de garnitures et de produits de cuisson, de chewing-gums, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits à base de chocolat et confiseries (81,4%) : marques Hershey, Reese, Kisses, Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat®, Payday, Rolo®, Twizzlers, Whoppers, York, etc. ;
- snacks (10,1%) : marques SkinnyPop, Pirate's Booty, Dot's Homestyle Pretzels, etc.
Le solde du CA (8,5%) concerne les activités à l'international.
A fin 2024, le groupe dispose de 13 sites de production implantés aux Etats-Unis (10), en Mexique (2) et en Malaisie.
87,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.