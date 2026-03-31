Hershey boudé à Wall Street dans le sillage de son plan stratégique

L'action Hershey cède du terrain à Wall Street mardi, les objectifs dévoilés ce matin par le confiseur américain à l'occasion de sa journée d'investisseurs étant accueillis avec scepticisme par le marché.

Le fabricant du célèbre sirop au chocolat et des friandises Reese's Peanut Butter Cups a présenté ce matin lors d'un événement organisé à la Bourse de New York ses priorités stratégiques et ses prévisions financières dans le cadre d'un plan baptisé Lead Next Generation Snacking, destiné à générer des performances soutenues à court et long termes.



Le groupe basé en Pennsylvanie dit vouloir s'appuyer sur la richesse de son portefeuille de produits et la puissance de ses marques tout en se diversifiant vers les segments "premium" et "mieux-être" (better-for-you) du marché de la confiserie.



Avec l'émergence des traitements coupe-faim comme le Wegovy et le Zepbound, les grands groupes agroalimentaires américains doivent s'adapter aux goûts des consommateurs, qui les portent désormais sur des produits de fabrication plus artisanale et moins sucrés.



Cap sur le "mieux-être" et l'IA



En parallèle, Hershey prévoit d'accélérer sa croissance dans les catégories du snacking salé et dit "fonctionnel" (à forte teneur en protéines) et de renforcer son pipeline d'innovation d'ici à cinq ans, tout en s'étendant vers les segments les plus porteurs du marché du grignotage.



Au cours de sa présentation, le groupe - qui cherche à adopter un modèle plus intégré - a également expliqué qu'il misait sur une chaîne d'approvisionnement plus rapide, agile et résiliente, notamment pilotée par l'IA, une initiative visant à générer des gains de productivité et à alimenter sa capacité de réinvestissement.



Le confiseur prévoit également de présenter au cours de l'événement une feuille de route claire visant à restaurer les marges et les bénéfices, tout en assurant une croissance équilibrée et durable du chiffre d'affaires et du résultat net, avec l'idée de générer un rendement "de premier plan" pour les actionnaires.



A l'occasion de l'événement, la société a confirmé son objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 2,5% et 3,5% assortie d'une hausse de 30% à 35% de son bénéfice par action (BPA) ajusté.



Mais l'absence de perspectives à plus long terme semblait laisser les investisseurs sur leur faim. A l'approche de la mi-séance, le titre cédait 1,1% dans un S&P 500 en hausse de 1,5%, mais gagne encore plus de 15% depuis le début de l'année, porté par le reflux des prix du cacao et la perspective de possibles rachats d'actions, qui ne se sont pas matérialisés aujourd'hui.