HexaDone consolide sa position de leader de la donnée territoriale par l'acquisition de Hyvilo
HexaDone, coentreprise d'Orange et de la Banque des Territoires, annonce le rachat de la jeune pousse bisontine Hyvilo. Cette opération stratégique vise à transformer la donnée brute en outils de pilotage opérationnel pour les collectivités et les gestionnaires immobiliers.
HexaDone renforce son offre technologique afin de répondre à la fragmentation des données au sein des territoires. En intégrant les modules métiers de Hyvilo, la plateforme d'HexaDone vise à proposer une solution complète incluant l'analyse et l'exécution des processus.
L'approche d'Hyvilo, structurée autour d'"objets de gestion", permet de briser les cloisonnements organisationnels des acteurs publics et parapublics, assure le communiqué publié par Orange.
Valérie Atlani, présidente de HexaDone, souligne que cette union permet d'apporter une "réponse simple, concrète et rapidement déployable" pour transformer les données en décisions. Cette acquisition permet à HexaDone de couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur, de l'agrégation au stockage, tout en facilitant le pilotage de projets complexes sans multiplier les outils logiciels.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
