HexaDone consolide sa position de leader de la donnée territoriale par l'acquisition de Hyvilo

HexaDone, coentreprise d'Orange et de la Banque des Territoires, annonce le rachat de la jeune pousse bisontine Hyvilo. Cette opération stratégique vise à transformer la donnée brute en outils de pilotage opérationnel pour les collectivités et les gestionnaires immobiliers.

HexaDone renforce son offre technologique afin de répondre à la fragmentation des données au sein des territoires. En intégrant les modules métiers de Hyvilo, la plateforme d'HexaDone vise à proposer une solution complète incluant l'analyse et l'exécution des processus.



L'approche d'Hyvilo, structurée autour d'"objets de gestion", permet de briser les cloisonnements organisationnels des acteurs publics et parapublics, assure le communiqué publié par Orange.



Valérie Atlani, présidente de HexaDone, souligne que cette union permet d'apporter une "réponse simple, concrète et rapidement déployable" pour transformer les données en décisions. Cette acquisition permet à HexaDone de couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur, de l'agrégation au stockage, tout en facilitant le pilotage de projets complexes sans multiplier les outils logiciels.



Le titre Orange progresse de près de 1% à Paris.