Hexaom : ajouté à la liste des valeurs préférées de Portzamparc

Le titre Hexaom s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont décidé de l'ajouter à la liste de leurs valeurs favorites.



A 11h40, l'action du constructeur de maisons s'adjuge 5,5% à comparer avec un gain de l'ordre de 0,1% pour l'indice CAC Small.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Portzamparc indiquent avoir intégré le titre à leur liste de petites et moyennes capitalisations préférées, la 'High Five'.



Le bureau d'études salue notamment la poursuite du redressement des commandes de la société observé en avril et en mai.



'Le marché rebondit mais Hexaom fait nettement mieux (gains sensibles de parts de marché)', souligne-t-il, évoquant un niveau d'activité 'rassurant' que ce soit dans la promotion, le foncier et la rénovation.



'L'exercice marque le bas de cycle, les prises de commandes du premier trimestre vont commencer à se matérialiser dès le quatrième trimestre, avec une forte accélération au premier semestre 2026', ajoute Portzamparc, qui renouvelle sa recommandation 'acheter' avec un objectif de cours de 40,5 euros, soit un potentiel haussier de 40%.