HEXAOM est le leader français de la construction et de la rénovation de maisons. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction, rénovation et vente de logements individuels et collectifs (97,5%) : notamment sous les marques nationales Maisons France Confort, Maisons Balency et Maisons de Manon et les marques régionales Maisons de l'Avenir, OC Résidences, Maisons Berval, Maisons Horizon, Azur & Construction et Maisons Côte Atlantique. En outre, le groupe propose des petites opérations de vente sur plan (de 2 à 20 maisons dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par voie d'accession) ; - prestations de services (2,5%) : prestations de déménagement, de télésurveillance, d'aménagement extérieur et intérieur, etc. A fin 2024, la commercialisation des maisons est assurée par plus de 500 agences commerciales implantées en France.