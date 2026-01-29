Hier à Wall Street : clôture attentiste entre Fed et géants de la tech

A l'issue d'une séance marquée par l'attente de nombreux résultats dans la tech publiés après la clôture et par le verdict de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire, les indices américains ont affiché des variations limitées ce mercredi.

Ainsi, le S&P 500 a terminé quasiment à l'équilibre (-0,01%) à 6 978 points, le Dow Jones a progressé légèrement de 0,02% à 49 015,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 0,32% pour clôturer à 26 022,7 points.



Sur le plan macroéconomique, tous les regards étaient tournés vers la Réserve fédérale, qui a annoncé qu'elle maintiendrait ses taux inchangés, entre 3,5% et 3,75%, une décision en fait largement attendue par les marchés.



Cette décision de la banque centrale américaine reflète une évaluation plus optimiste de l'économie, avec une activité jugée soutenue, une inflation encore légèrement au-dessus de l'objectif, et un marché du travail en voie de stabilisation.



Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) a d'ailleurs supprimé de sa communication toute mention d'un risque plus important pour l'emploi que pour l'inflation, signalant un équilibre retrouvé entre ses deux mandats.



En parallèle, la séance était marquée par l'attente des résultats trimestriels de plusieurs géants technologiques, dont Meta Platforms, Microsoft et Tesla dès ce mercredi soir, susceptibles de donner le ton pour la suite de la semaine.



Parmi elles, Meta a rassuré les marchés, avec des résultats meilleurs que prévu et des perspectives optimistes pour le début de l'année, permettant au titre du géant des réseaux sociaux de progresser de près de 7% en après Bourse.



Si la publication du constructeur de voitures électriques Tesla semble satisfaire les investisseurs, on ne peut en dire autant de celle du géant informatique Microsoft : après Bourse, leurs titres s'inscrivaient respectivement en hausse de 2% et en chute de 6%.



Au terme de la séance, Seagate Technology s'est illustrée avec une envolée de 20%, signant la meilleure performance du S&P 500 : le fabricant de solutions de stockage a profité de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, publiés mardi soir.



Texas Instruments a également été recherché, le titre du groupe de semiconducteurs ayant ainsi gagné près de 10% après la présentation mardi soir de perspectives pour le premier trimestre supérieures au consensus, notamment à mi-fourchette.