Hier à Wall Street : clôture dans le rouge, le Moyen-Orient dans l'impasse

Au terme d'une séance toujours dominée par les inquiétudes sur le front géopolitique, les principaux indices actions américains ont fini dans le rouge mardi, avec des replis d'environ 0,6% pour le Dow Jones et le S&P 500, à respectivement 49 149 et 7 064, et de l'ordre de 0,4% pour le Nasdaq-100 à 26 479, à peine quelques minutes avant une annonce de l'Iran ayant confirmé l'impasse dans laquelle se trouve le dossier du Moyen-Orient.

L'annonce iranienne (qui fut loin d'être une surprise) est tombée très exactement 10 minutes après la clôture des marchés US : l'Iran annonce officiellement -via les médias d'état- "qu'il n'y aura pas de reprise des négociations avec les Etats-Unis (à Islamabad), c'est une perte de temps". JD Vance a confirmé que "les pourparlers sont suspendus pour une durée indéterminée".



Wall Street se doutait de cette annonce iranienne -il y avait eu plusieurs "rumeurs" en ce sens dans la journée- et les marchés s'en montraient pleinement convaincus à 20 minutes de la clôture puisque les indices US perdaient 0,3% supplémentaires en fin de séance.



On ne peut pas parler d'une douche glacée vu les scores de clôture d'amplitude modeste, quasiment identiques (-0,6%) pour le Dow Jones (-0,59%) et le S&P 500 (-0,63%), le Nasdaq-100 résistait un peu mieux (-0,42%) après avoir inscrit un nouveau record absolu à 26 730 en intraday, à l'occasion de ce qui aurait pu constituer une 14e séance de hausse sur une série de 15... et qui se transforme pour le "S&P" en structure de retournement.



Mais pour les optimistes, cette journée de mardi se solde par un exploit historique du "SOXX" : l'ETF sectoriel des semi-conducteurs qui aligne bel et bien sa 15e séance de hausse consécutive, avec un gain de +0,75% à 420,7 USD, après un record absolu de 423,3 USD en début de séance, grâce notamment à AMD (+3,5%, et nouveau record), Seagate et Crowdstrike +3,8%.



Les 0,3% perdus par Wall Street au cours de la dernière demi-heure ont été repris dès 22 h 15 car Trump a publié un message rassurant : "le cessez-le-feu est prolongé jusqu'à ce que les pourparlers aboutissent".



Le sentiment que la rencontre d'Islamabad n'aurait pas lieu avant l'expiration du cessez-le-feu a fait grimper le "WTI" de +7% vers 92 USD et le "Brent" vers 101 USD (vers 22 h 10) mais le message de Trump a ramené le "WTI" sous 91 USD et le "Brent" sous la barre des 100 USD (99,7 USD).



La sérénité de Wall Street semble se lézarder, ce que démontre le "VIX" qui se retend fortement (+68% vers 20,40), mais de façon paradoxale, les T-Bonds ne font nullement figure de placements refuges.



Le "10 ans" se tend de +5 points de base vers 4,297% (4,32% au plus haut du jour), le "30 ans" se dégrade de +3 points vers 4,911% et le "2 ans" réalise la pire performance avec +7 points de base vers 3,786%.



Mauvaise journée pour les métaux précieux, et notamment l'argent, qui lâche -4,2% vers 76,5 USD et l'or -2,4% vers 4 700 USD.



Côté "macro", les 2 "chiffres du jour" ont surpris par leur robustesse : les ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance, sont ressorties en hausse de +1,7%, déjouant des attentes plus prudentes (à +1,4% et après +0,7% en février). La facture "carburant" peut expliquer la hausse des dépenses en mars, il faudra rogner sur autre chose en avril.



Autre surprise, les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de +1,8% à +2,5% : ce double sursaut semble traduire l'abondance de liquidités et une volonté de diversification de la part de ceux qui en détiennent.



Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%), selon le Département du Commerce.



Peu après la clôture, United Airlines a publié des performances un peu supérieures aux attentes, avec un EPS de 1,19 USD contre 1,07 USD attendu, des revenus à l'international en hausse de +12,2% sur 1 an, et +5% sur les vols intérieurs. Le revenu par siège progresse de +7,4%, mais les prévisions prudentes pour le 2e trimestre déçoivent et les coûts font un bond de +12,6% par rapport au 1er trimestre 2025.