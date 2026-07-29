Hier à Wall Street : clôture en ordre dispersé avant une pluie de résultats

Wall Street finit en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui grimpe de +1,03% à 52 747 (toutes les valeurs défensives et toutes les cycliques sont dans le vert) et inscrit sa 3e meilleure clôture historique (52 750). Le S&P 500 grappille +0,21% à 7 429, mais c'est contrebalancé par une chute de -0,98% du Nasdaq 100, vers 27 763... dans le sillage du "SOXX" avec -4,8% (vers 491,5 USD).

Mais cela reste un écart "supportable" au regard des -11% de la Bourse de Séoul ce mardi matin (avec -14,5% pour Samsung et SK Hynix)... et les optimistes notent que plus de 60% des "technos" ont terminé en "positif".



Les hausses ont donc été nettement majoritaires à Wall Street, avec la contribution d'un pétrole qui rechute de -5%, malgré le blocage d'Ormuz, où aucune issue ne se dessine dans les jours ou les semaines à venir.



Mais la parole de Donald Trump a toujours plus de poids depuis quatre mois (pour les algos qui réagissent aux "mots clés" qui "apaisent") que les communiqués intransigeants ou menaçants de Téhéran, qui dément depuis ce week-end la tenue de négociations telles qu'évoquées par la Maison Blanche.



Sur le front géopolitique toujours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui mène actuellement sa 7e visite à Washington sous un mandat de Trump, doit lui présenter de nouveaux éléments concernant les activités nucléaires iraniennes... en espérant amener Washington à reprendre ses frappes.



Cette hypothèse est jugée improbable, car très gourmande en munitions, pour un résultat militaire aléatoire, avec la certitude d'une riposte massive iranienne contre les installations énergétiques des monarchies du Golfe. Tout le contraire de ce que Wall Street espère, à savoir une décrue durable de l'or noir.



Les vendeurs à découvert sur le pétrole célèbrent une nouvelle victoire que Trump leur a, de nouveau, apportée sur un plateau, avec le plongeon de -16% du WTI en 48 heures (jusque vers 79 USD).



Cela occasionne une détente des T-Bonds pour la 2e séance consécutive, avec un "10 ans" qui efface 5 points de base à 4,5910%, le "30 ans" cédant 3,5 points de base à 5,0900%.



Un scénario bienvenu à la veille du communiqué final de la FED, qui devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%... même si la probabilité d'une hausse dès ce 29 juillet est passée de 10% à 31% et que Citadel Securities y voit une bonne occasion pour Kevin Warsh d'imprimer sa marque en obtenant une hausse surprise de la part du conseil des gouverneurs.



Cela ferait hurler de rage Donald Trump, qui l'a nommé pour qu'il fasse exactement l'inverse : ramener les taux à 2,00%.



Kevin Warsh devrait réaffirmer l'engagement de la banque centrale en faveur de la stabilité des prix et rappeler qu'elle est data dependent.



La probabilité d'une hausse de taux à la mi-septembre (vers 3,75%/4,00%) a tout de même grimpé à 75%/80% ces derniers jours.



Il y avait également plusieurs "stats" au menu ce mardi, et elles dressent un tableau mitigé de l'économie américaine : la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet, de 1,5 point vers 90,8 points, contre 92,4 attendus par les économistes, soit son plus faible niveau depuis janvier 2026.



Les prix de l'immobilier continuent de progresser : l'indice S&P Case-Shiller des vingt principales métropoles américaines a augmenté de 1,6% sur un an en mai, contre 1,3% attendu par le consensus.



Enfin, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% en juin, légèrement en deçà des attentes (+0,4%).



Et nous avons gardé le plat de résistance pour la fin, avec une déferlante de résultats trimestriels.



Parmi les plus marquants (qui suscitent une réaction très impulsive), il y a d'abord Seagate, qui publie un CA de 3,63 MdsUSD (contre 3,5 MdsUSD attendus, soit +48% sur un an) et revoit fortement à la hausse ses estimations de bénéfice par action (de +40% à près de 7,3 USD) : le titre s'envole de +8% en transactions électroniques.



KLA chute symétriquement de -9% à la suite de la publication d'estimations inférieures aux attentes, le chiffre d'affaires de 2,83 MdsUSD étant conforme au consensus.



NXP plonge de -8% avec un CA de 1,94 MdUSD contre 1,93 MdsUSD estimé et des bénéfices un peu meilleurs qu'attendu : il faut aujourd'hui annoncer des chiffres très supérieurs aux attentes pour susciter un accueil favorable.



Ford annonce une perte de 1,3 MdUSD, mais publie une marge d'EBITDA de 5,1%, supérieure aux attentes, et relève ses prévisions de CA pour le trimestre en cours (+8% en after hours).



Meta prévoit d'investir jusqu'à 600 MdsUSD dans les data centers d'ici 2028, dont 147 MdsUSD en 2026 et 246 MdsUSD en 2027. Avec de tels CAPEX, aucun rachat de titres n'est envisageable et le groupe figurera désormais parmi les plus endettés des "hyperscalers".