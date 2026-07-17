Hier à Wall Street : clôture plombée par les semi-conducteurs

La lourdeur l'a nettement emporté sur les principaux indices actions de Wall Street ce jeudi soir, sous le poids notamment du secteur des semi-conducteurs : le S&P 500 a perdu -0,51% à 7 534, le Dow Jones Industrial s'est effrité de -0,2%, à 52 553 points, le Nasdaq Composite a cédé -1,47%, à 25 882, et le Nasdaq 100 -1,62% à 29 026.

Malgré les -4,5% de l'indice "SOXX" (Sandisk -13%, Seagate -10%, Western Digital -9,1%, Micron -5,7%), le Nasdaq 100 préserve le support crucial des 29 030, testé le 25 juin en clôture et le 8 juillet à l'ouverture. De façon assez paradoxale, vu l'ampleur de ces baisses, le ratio advance/decline était équilibré, à 50/50, y compris sur le Nasdaq 100.



Les pertes du Dow Jones auraient en revanche pu dépasser -0,5% sans les +4,2% de Nike et les +3,5% en tir groupé des "pharmas" (Amgen, Merck et UnitedHealth Group).



L'un des facteurs les plus négatifs est la poursuite de la hausse des taux US, avec +1,5 pt sur le "10 ans" à 4,5600%, +2,3 pt sur le "2 ans" à 4,151%, tandis que le "30 ans" s'en tire mieux avec +0,2 pt à 5,0850%... Mais, en séance, le "10 ans" a flirté avec les 4,60%, avant de se replier dans le sillage du pétrole (-1,5% à 79 USD sur le WTI).



L'agenda "macro" était assez dense ce jeudi : les ventes de détail US ont augmenté de 0,2% en juin 2026 sur un mois, et de 2,9% en rythme trimestriel, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai. Les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier, contre un repli de 0,1% attendu, après une hausse de 1% en mai.



De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai, après une progression de 1,4% en avril, soit bien plus rapidement que les stocks. Le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.



L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est tout simplement retrouvé multiplié par quatre en juillet, passant de 10,3 à 41,4, pulvérisant le consensus de 12,7 : il s'agit de son plus haut niveau depuis janvier 2025.



Surprise du côté du chômage hebdomadaire : les nouvelles inscriptions ont baissé de 8 000 et le Département du Travail des Etats-Unis indique en avoir comptabilisé 208 000, alors que le consensus tablait sur 217 000 (un score inférieur à 210 000 constitue un marqueur du plein emploi).



L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.

Le "fait du jour" sur le front commercial est la validation par Donald Trump de l'instauration de droits de douane de 25% sur une série de produits importés du Brésil.



Sur le front géopolitique, la Maison-Blanche a déclaré dans l'après-midi que "l'Iran continue de dialoguer avec les Etats-Unis et manifeste la volonté de conclure un accord". Combien d'affirmations de cet ordre n'ont pas trouvé de confirmation concrète ? En réalité, toutes ont été démenties par les faits.



Et chacune des parties se rejette la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu : selon Téhéran, celle-ci est motivée par la non-libération des avoirs gelés de l'Iran, la contestation du droit à percevoir une redevance sur le transit par Ormuz, ainsi que par la duplicité des négociateurs en chef, J. Kushner et Steve Witkoff.



Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, incrimine bien entendu l'Iran : "La raison des frappes récentes au cours des derniers jours réside dans le fait que l'Iran a violé le protocole d'accord que nous avions conclu avec eux." Et Trump tente de minimiser des frappes de plus en plus massives de la part des 2 camps depuis 8 jours en les qualifiant "d'escarmouches".