Hier à Wall Street : l'apaisement entre États-Unis et Europe rassure

Les marchés américains ont nettement rebondi mercredi, profitant d'une accalmie inattendue des tensions entre les États-Unis et l'Europe autour du dossier du Groenland. Le président américain a en effet annoncé la suspension des droits de douane visant l'Union européenne, initialement prévus pour le 1er février, déclenchant un soulagement immédiat à Wall Street.

Dans ce contexte plus apaisé, les principaux indices ont fortement progressé. Le S&P 500 a gagné 1,16% à 6 875,6 points, le Dow Jones s'est apprécié de 1,21% à 49 077,2 points et le Nasdaq 100 a enregistré une hausse de 1,36% à 25 326,5 points.



Wall Street apprécie l'accalmie



"Sur la base d'une réunion très productive avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, nous avons établi le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, l'ensemble de la région arctique", a déclaré Donald Trump sur Truth Social. "Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février."



Ces propos marquent un net changement de ton après plusieurs jours de fortes tensions commerciales. Le président américain avait récemment menacé d'imposer des droits de douane de 10% sur les produits de huit pays membres de l'OTAN, avec une possible hausse à 25% dès le 1er juin. Dimanche encore, il évoquait la possibilité de recourir à des moyens militaires pour acquérir le territoire danois du Groenland, déclenchant un tollé à Bruxelles et la suspension temporaire de l'accord commercial UE-États-Unis signé en juillet.



La déclaration faite par Donald Trump à Davos, assurant qu'il ne recourrait pas à la force pour obtenir le Groenland, avait déjà contribué à calmer les esprits. Mais c'est surtout l'annonce de la suspension des tarifs qui a servi de catalyseur au net rebond des indices, en particulier dans les secteurs technologique et bancaire.



Des tensions réellement apaisées ?



Les investisseurs se sont repositionnés massivement sur les valeurs de croissance. Nvidia (+2,87%) et AMD (+7,71%) ont mené la reprise, effaçant la prudence observée en début de semaine.



Ce changement de sentiment s'est également reflété sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui avait dépassé 4,3% mardi en pleine phase de tension sur les marchés, s'est replié, signe d'un retour relatif au calme. Le dollar américain s'est lui aussi renforcé face aux principales devises.



Malgré ce répit, le climat géopolitique demeure fragile. À Davos, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que la Maison-Blanche n'était "pas préoccupée" par la forte baisse enregistrée par les marchés la veille. Une position qui tranche avec la nervosité clairement exprimée par les investisseurs ces derniers jours.



Netflix et Kraft Heinz en repli, Teledyne s'envole



Côté valeurs, Teledyne Technologies s'est distinguée avec une progression de 9,72% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre figure parmi les plus fortes hausses du S&P 500.



À l'inverse, Netflix a reculé de 1,94%. Le groupe a pourtant publié mardi soir des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, mais le marché a sanctionné la suspension de son programme de rachats d'actions, une décision susceptible de peser sur le bénéfice par action. Ses perspectives pour le premier trimestre ont également déçu.



Kraft Heinz a enregistré la plus forte baisse du S&P 500, avec un plongeon de 5,72%. Une déclaration réglementaire publiée mardi soir indique que Berkshire Hathaway pourrait se désengager totalement de sa participation dans le groupe agroalimentaire, ravivant les inquiétudes autour de son avenir boursier.