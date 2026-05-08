Hier à Wall Street : la lourdeur l'emporte, mais les replis restent modérés

La lourdeur l'emporte, mais les replis restent modérés, voire insignifiants au regard des gains historiques et inégalés à Wall Street depuis le 30 mars dernier : effritement de -0,12% du Nasdaq 100 à 28 564 (après un record absolu en intraday à 28 800, soit +6 000 en 6 semaines), de -0,38% du S&P 500 à 7 337 (record initial à 7 385) et repli de -0,63% du Dow Jones à 49 597 (qui venait de renouer avec les 50 000 la veille).

Les investisseurs continuaient de se fier au communiqué de Donald Trump publié la veille, évoquant de "très bonnes discussions au cours des dernières 24 heures" et estimant qu'un accord de paix avec l'Iran était désormais "à portée de main".



Des propos fermement démentis par la partie iranienne : le ministre des affaires étrangères Mohsen Rezaei affirme qu'il n'y a pas d'accord imminent sur la réouverture d'Ormuz et que l'Iran rejette la proposition américaine en 14 points.



Il rappelle que "l'Iran ne permettra pas aux États-Unis de sortir de la crise qu'ils ont créée sans payer des réparations pour les dommages de guerre ; le détroit restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis paient". Il dénonce comme une "mise en scène" les annonces triomphales qui ont suivi la volte-face sur le projet Freedom, qualifié de "stratagème". Un stratagème qui avait très bien fonctionné la veille, faisant plonger le baril de Brent sous les 100 USD et flamber les indices US.



L'Iran avait annoncé mardi la mise en place d'une agence gouvernementale chargée de contrôler et de taxer les navires souhaitant transiter par le détroit d'Ormuz.



Par ailleurs, Israël a annoncé avoir tué un commandant du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, signant sa première frappe sur la capitale libanaise depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier, un épisode illustrant la fragilité persistante de la trêve, car ce genre d'opération offensive constitue une "ligne rouge" pour Téhéran.



Sur le marché des matières premières, des rumeurs "d'incidents" autour des îles situées dans la partie nord du détroit d'Ormuz (Qeshm et Tomb) ont provoqué des mouvements en "portes de saloon" sur le baril de WTI, qui reculait de près de 6% à 16h, vers 90,3 USD, avant de grimper vers 97 USD à 19h15, puis de nouveau vers 97 USD à 21h45, avant de reperdre 1,5% juste avant la clôture de Wall Street.



Si la géopolitique reste très présente, la journée a également été ponctuée par la publication de deux "stats" aux États-Unis : à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis (NFP), les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de 10 000, à 200 000 contre 205 000 attendues, après 190 000 la semaine précédente, un niveau tout proche des plus bas historiques, dans une fourchette de 185 000 à 190 000.



La productivité a également dépassé les attentes au 1er trimestre, en hausse de 0,8% contre 0,7% attendu, après une progression de 1,6% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a, lui, augmenté de 2,3%, contre un consensus de 2,6%, après +4,6% au trimestre précédent.



Du côté des valeurs, Datadog a signé la plus forte hausse du S&P 500 avec un bond de 31,30% (son record absolu des 200 USD a même été retesté en séance, soit +95% de hausse en 4 semaines).



Le groupe a relevé ses objectifs annuels après avoir dépassé les attentes de Wall Street au 1er trimestre, porté par une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.



Mais le Nasdaq a fini par succomber aux prises de bénéfices sur ARM (-10,1%, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes), Marvell (-7%), Applied Materials (-4,2%), AMD (-3,1% après +16% la veille)... et Zoetis dévisse de -21,5% après avoir fortement déçu en révisant à la baisse ses "guidances".



Côté obligataire, les T-Bonds se retendent de +3,2 points de base vers 4,387%, le "30 ans" de +2,1 points de base à 4,965%, et même +4 points de base sur le "2 ans" à 3,913%.