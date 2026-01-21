Hier à Wall Street : le géopolitique a grevé la tendance

La flambée de +30% du "VIX" (vers 20,7) résume à elle seule l'état d'esprit qui règne à Wall Street, de façon bien plus explicite que la baisse de 2% (en moyenne) des indices US.

La disproportion est flagrante, mais révélatrice : le S&P 500 (6797) auquel le "VIX" est associé ne perd que -2,06%, le Nasdaq lâche au pire -2,4% à 22 954 et le Dow Jones -1,76% à 48 489.



Il faut noter que les "7 fantastiques" et les 10 "titans" du S&P 500 terminent dans le rouge, parfois lourdement, à l'image d'Alphabet -2,5%, Apple et Qualcomm -3,4%, Nvidia -4,3%, Broadcom -5,4%... tandis que Dell et Strategy (très lié au Bitcoin) dévissent de -7,9%, et que Netapp plonge de près de -10%.



Après un long week-end de trois jours (lundi férié du Martin Luther King's Day), l'entame de séance fut même un peu surprenante : alors que les indices de la zone euro lâchaient -2,5% en cumulé depuis lundi matin, Wall Street ne perdait même pas -1% au cours des 1ers échanges.



C'était d'autant plus surprenant que les marchés de taux US étaient à l'agonie depuis le début de la matinée dans les échanges de préouverture, avec un "T-Bond" à plus de 4,25% et rapidement 4,31%, à son pire niveau depuis la fin du mois d'août 2025.



Le "30 ans" bondit de +8 points de base vers 4,92%, un niveau plus revu depuis le 3 septembre dernier... et qui coïncide avec celui du 18/20 janvier 2025 (après avoir culminé vers 4,975% le 12/01).



Wall Street a trouvé une raison de consolider dans les menaces de Donald Trump visant les pays européens qui s'opposent à la mainmise des USA sur le Groenland : le Président des Etats-Unis, attendu à Davos ce mercredi (avec une énorme délégation de businessmen américains) pourrait infliger 10% de droits de douanes supplémentaires à partir du 1er février au Danemark, à la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni.



Et si cela ne suffit pas à les "convaincre" de laisser s'opérer l'achat du Groenland, l'administration Trump pourrait passer à une taxe de 25% supplémentaire au 1er juin. Emmanuel Macron a qualifié ce mardi les menaces de Donald Trump "d'inacceptables" lors d'un discours prononcé depuis la tribune du Forum, en précisant "qu'il ne faut pas accepter passivement la loi du plus fort".



Les Européens envisagent d'imposer des tarifs douaniers réciproques ou des restrictions à hauteur de 93 milliards d'euros sur les produits américains entrant sur le territoire de l'Union européenne.



En outre, Emmanuel Macron milite pour utiliser l'instrument anti-coercition (mécanisme adopté fin 2023 afin de protéger l'Union européenne de ce genre de menaces US) qui ne va pas contribuer à apaiser les tensions avec Donald Trump.



Ces troubles géopolitiques, qui menacent de faire voler en éclat l'OTAN, ont logiquement profité aux valeurs refuges. L'once d'or est à son plus haut historique et a touché un niveau record à 4765 dollars dans l'après-midi. L'once d'argent n'est pas en reste avec un record également à 95,85 dollars.



Sur le marché des devises, alors que des craintes de ventes punitives de T-Bonds émergent, l'euro s'est renforcé face au billet (+0,7%) vers 17h00, à 1,1735 dollar.