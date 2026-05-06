Hier à Wall Street : un mix de métronome et de bulldozer

Wall Street, c'est devenu un mix de métronome et de bulldozer : le trend haussier est inexorable, le Nasdaq-100 (+1,3%) aligne un 4e record absolu consécutif intraday (dont 3 en clôture), le S&P 500 (+0,8%) inscrit son 3e record de clôture en 4 séances. Le S&P 500 et le Nasdaq réussissent le doublé "intraday/clôture" (à respectivement 7 273 et 7 260, puis 28 065 et 28 015), ainsi que le Russell 2000 qui s'envole de +1,73% vers 2 844, tandis que le Dow Jones gagne 0,7% à 49 298.

L'indice "SOXX" devient stratosphérique avec un nouveau record pulvérisé à la nitroglycérine : +5% en séance à 486,2, +4,5% en clôture à 482,7, soit +55% depuis le 30 mars, et 17 records absolus en 25 séances (soit plus de 2% de gain en moyenne par séance... et sur une période aussi longue, c'est du jamais-vu, même après 60% de baisse du Nasdaq en 2003 !).



Jamais aucun indice ou sous-indice coté aux Etats-Unis n'a approché une telle performance en 5 semaines en un siècle et demi : même le rallye des "dot.com" apparaît anodin au regard de la trajectoire du "SOXX".



Et comme tout semble de nouveau aller merveilleusement bien (aucun incident recensé, contrairement à la veille, dans le Golfe persique), le "VIX" se détend de -5% et retombe vers 17,40.



Et pour que le bonheur de Wall Street soit complet, tout se déroule également à merveille dans l'avant-séance, puis dans l'après-séance.



C'est AMD qui apporte la cerise sur le gâteau ce soir, avec +5% en "OTC" pour un nouveau record flamboyant à 373 USD : le titre voit son cours multiplié par 2 en 5 semaines, et ce n'est pas un cas isolé au sein du Nasdaq puisque Micron (+11%) réalise le même exploit, tandis qu'Intel (+13%) fait encore mieux (de 41 à 110 USD depuis le 30 mars, soit x2,7).



Pour AMD, toutes les bonnes cases sont cochées : chiffre d'affaires de 10,25 MdsUSD (9,89 MdsUSD attendus, dont 5,8 MdsUSD pour les data centers), bénéfice de 1,37 USD par titre (1,29 USD estimé), estimations relevées pour l'année en cours.



Mais même avec ces résultats canon, le titre se paie 15 fois son chiffre d'affaires et plus de 70 fois ses profits, un prix que Wall Street accepte avec allégresse, aucune valorisation ne semblant trop excessive au vu des promesses de l'IA.



La séance de mardi a été riche en indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis (emploi, activité, balance commerciale).



Malgré des taux hypothécaires proches de 7,00%, le marché immobilier résiste : les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en mars, à 682 000 en rythme annualisé, contre 652 000 anticipés. Les permis de construire ont également progressé plus que prévu, de 11%, contre une estimation à +10,9%.



Quelques signaux de modération apparaissent toutefois dans les services. L'indice ISM non manufacturier a reculé à 53,6 en avril, contre 54 attendu. Le PMI du secteur ressort, au contraire, en légère hausse à 51, mais reste en deçà des anticipations (51,3).



Le marché du travail envoie des indications contrastées : le chômage s'établissait jeudi dernier à des plus bas historiques, tandis que les ouvertures de postes, mesurées par l'enquête JOLTS, reculent légèrement sur un mois tout en demeurant supérieures aux attentes.



La surprise provient du déficit commercial qui s'est creusé de 4,4% à 60,3 MdsUSD en mars, un niveau toutefois inférieur aux prévisions qui tablaient sur 61 MdsUSD. Les exportations massives de GNL et de pétrole en avril devraient faire repasser le commerce américain dans le vert.



Les marchés obligataires ont accueilli ces publications de façon favorable : le "10 ans" se détend de -2,3 points de base vers 4,426%, le "30 ans" de -3 points de base vers 4,995%.