Hier à Wall Street : une clôture sans tendance avant l'annonce du cessez-le-feu

Avant l'annonce tant espérée d'un cessez-le-feu cette nuit entre Washington et Téhéran, les indices actions américains ont terminé mardi sans grande tendance alors que les investisseurs étaient encore dans l'expectative de la fin de l'ultimatum adressé par Donald Trump à l'Iran : au terme de la séance, le Dow Jones a cédé 0,18% à 46 584 points, tandis que le S&P 500 a grappillé 0,08% à 6 617 points et que le Nasdaq 100 a grignoté 0,04% à 24 202 points.

Wall Street enchaine une seconde séance sans véritable tendance avec un Nasdaq-100 qui s'accroche aux "24.000" et le S&P500 aux "6.600" : ces 2 indices ont refait surface sur le coup de cloche final : ils alignent même une 5ème séance de hausse consécutive (un exploit vu les circonstances et la prédominance des valeurs en baisse) grâce à une excellente dernière heure où les 3 principaux indices ont repris 0,8% (après avoir affiché collectivement entre -1 et -1,5% à l'issue de la première heure).



Quelques rachats ciblés (United Health +9,4%, Broadcom +6,2%, Intel +4,2%) qui n'ont pas suffi pour le Dow Jones qui s'effrite de -0,2% ; mais au final, la situation a été figée sur des niveaux "médians".



La remontée a été rendue possible par une décrue du "WTI" qui flirtait avec les 117,5 USD et qui a accéléré à la baisse sous les 114 USD pour tester dans la foulée les 110 USD (sans nouvelle particulière), avant d'en terminer vers 112 USD.



À noter tout de même que le "VIX" est resté accroché au-dessus des 25 avec une hausse de +6,5% (25,75), preuve que les opérateurs étaient loin d'être sereins.



Les menaces apocalyptiques de Trump n'ont impressionné ni les Iraniens ni les traders qui ne croyaient pas à un bombardement massif des infrastructures civiles iraniennes cette nuit (ce serait un "crime de guerre" caractérisé) à l'expiration de son ultimatum concernant la réouverture du détroit d'Ormuz (2 h mercredi matin).



Le "pire n'étant jamais certain" et personne n'ayant intérêt au scénario de l'apocalypse, les marchés s'attendaient à un "twist" salvateur d'ici 20 h heure de Washington, comme dans une bonne fiction hollywoodienne. Le scénario aurait été "tellement affreux" et irréversible en termes de pénuries massives de toutes sortes qu'une issue moins destructrice était espérée.



Et en effet, peu avant l'expiration de son ultimatum, Donald Trump a annoncé un accord de cessez-le-feu pour une quinzaine de jours permettant une réouverture au moins temporaire du détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis et l'Iran doivent désormais entamer de discussions au Pakistan à partir de vendredi en vue d'un accord de paix durable, sur la base d'une proposition iranienne en 10 points.