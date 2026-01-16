Hier à Wall Street : une hausse dans le sillage des financières

Wall Street a fait dans le "classique" en cette veille de séance des "3 sorcières" : le terme boursier de janvier est positif et la tendance haussière s'est facilement imposée avec +0,6% pour le Dow Jones, +0,25% pour le Nasdaq et le S&P 500. Sur le mois écoulé, le S&P s'adjuge +110 points (+1,6%), le Dow Jones +1300 points (+2,2%) et le Nasdaq-100 +200 points, soit un modeste +0,7%.



Les valeurs financières ont pris leur revanche ce jeudi, après une série de déceptions lors de la publication des trimestriels des géants du secteur bancaire. BlackRock a bondi de +5,9%, Morgan Stanley de +5,8%, Goldman Sachs de +4,6%, Citigroup de +4,5%... mais JP Morgan et Wells Fargo sont restés en panne.



Le secteur des semi-conducteurs s'est également bien comporté, dans le sillage du groupe taïwanais TSMC (+4,5%), ce qui a entrainé Nvidia (+2,1%), AMD (+1,9%) ou Broadcom (+1%), avec KLA en vedette à +7,7% : l'indice "SOXX" des "semi" a grimpé de +1,6% et a représenté à lui seul la totalité des gains du Nasdaq.



Les chiffres du jour ont conforté le scénario d'une croissance qui reste supérieure à +2,5% (moyenne historique) et devrait continuer de dépasser les 3% au 1er trimestre 2026.



Il faut dire que le marché l'emploi reste plus que résilient au vu des derniers chiffres du Département du Travail des Etats-Unis : les inscriptions au chômage ont reculé de 9000 la semaine dernière, pour s'établir à 198 000, un score nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6500 par rapport à la semaine précédente.



Tous les voyants du marché du travail semblent "au vert", et c'est corroboré par une hausse de l'activité manufacturière si l'on en croit l'indice de la Fed de Philadelphie : bien meilleur que prévu, il est passé de -8,8 points en décembre à +12,6 points.



Tous ces chiffres ne vont pas dans le sens d'une reprise imminente des assouplissements monétaires de la Fed : le baromètre Fedwatch anticipe un statu quo à 95% le 28 janvier, 75,5% le 18 mars et 65,5% le 29 avril.



Notons que Donald Trump a dit renoncer à vouloir "licencier" Jerome Powell... un petit signe d'apaisement sans impact sur les T-Bonds qui ont repris leur chute : le "10 ans" s'est tendu de +3,5 points de base à 4,173%, et le "2 ans" se même tendu de +5,4 points de base à 3,568%, son pire score depuis le 10 décembre 2025.



Alors que le président américain tempérait ses menace d'intervention en Iran, le baril de WTI rechutait de -2,5% vers 59,20 dollars sur le NYMEX.



Actifs refuges, les métaux précieux ont en revanche poursuivi leur course aux records avec l'once d'argent à 92 dollars et l'once d'or à 4620 dollars.