HighCo : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation sur HighCo de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 3,9 à 4,3 euros, après une publication semestrielle d'où il ressort que 'les perspectives au second semestre et au-delà se sont grandement améliorées'.



Le bureau d'études pointe en effet une reprise de la croissance organique attendue au second semestre, un périmètre d'activité élargi avec Casino, et la consolidation à partir du quatrième trimestre de l'acquisition en cours de Sogec et Budgetbox.



'Le groupe a, une nouvelle fois, relevé ses objectifs annuels', rappelle l'analyste, qui remonte ses propres attentes de BPA 2025-27 de 30% et prend en compte le financement de l'acquisition entièrement par dettes (WACC en baisse dans son modèle DCF).