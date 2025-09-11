HighCo relève ses objectifs annuels

HigHCo publie un résultat net part du groupe ajusté en baisse de 26,5% à 3,86 millions d'euros pour le premier semestre 2025, et un résultat des activités ordinaires (RAO) ajusté en recul de 33,4% à 5,05 MEUR, soit une marge de 16,3%, en repli de 6,2 points.



A 30,96 MEUR, la marge brute de la société de marketing et communication a diminué de 17,9% au total, dont une baisse de 8,2% à périmètre et changes constants avec le repli des activités mobile (-7,8%) et agences-régies liée à Casino (-32,1%).



Ces résultats et la croissance d'activité anticipée au second semestre, grâce notamment à la bonne dynamique du pôle activation France et à un pôle agences-régies attendu en croissance, permettent néanmoins à HighCo de relever à nouveau ses guidances 2025.



Ainsi, le groupe anticipe désormais une marge brute 'stable' à 61 MEUR, et non plus 'en repli compris entre -1 et -2%', ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté sur marge brute) 'supérieure à 12%', et non plus 'de l'ordre de 12%'.