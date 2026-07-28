Hilton ajuste ses attentes au terme du 2e trimestre
Au 2e trimestre, le bénéfice net et le BPA ressortent légèrement sous les attentes du marché tandis que le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté dépassent les prévisions. Le groupe évoque pour sa part "de solides résultats" et ajuste légèrement ses prévisions annuelles, avec une hausse attendue du RevPar mais une fourchette de bénéfices nets légèrement abaissée.
Hilton a publié un bénéfice net publié de 482 MUSD au deuxième trimestre 2026, en hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, mais qui reste légèrement inférieur au consensus S&P qui, plus optimiste, visait 505 MUSD.
Le bénéfice par action (BPA) dilué publié s'est établi à 2,10 USD (+14,1%), lui aussi légèrement sous le consensus (2,19 USD). En données ajustées des éléments exceptionnels, le BPA dilué atteint 2,29 USD, contre 2,20 USD un an plus tôt, en hausse de 4,1%.
De son côté, le chiffre d'affaires publié a progressé de 6,5% sur un an, à 3,341 MdsUSD, contre un consensus légèrement plus modeste, à 3,32 MdsUSD. Dans le détail, les revenus de gestion et de franchise ont notamment augmenté de 6,4%, tandis que le RevPAR comparable à taux de change constants a progressé de 3,9%, grâce à une amélioration à la fois du taux d'occupation et du tarif journalier moyen.
Par ailleurs, l'EBITDA ajusté a atteint 1,054 MdUSD (consensus : 1,037 MdUSD), en hausse de 4,6%. Selon le directeur financier Kevin Jacobs, cette performance a bénéficié d'une croissance du RevPAR supérieure aux attentes ainsi que de 17 MUSD d'éléments hors RevPAR initialement attendus au second semestre.
Sur le plan opérationnel, Hilton indique avoir ouvert 207 hôtels, représentant 24 100 chambres, et a porté son pipeline de développement à un niveau record de 541 300 chambres, en hausse de 6% sur un an. Le groupe a également annoncé le lancement d'Undergraduate by Hilton, une nouvelle marque lifestyle destinée au segment des villes universitaires.
"Nous avons enregistré de solides résultats, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices, au deuxième trimestre, portés par la poursuite du renforcement de la demande et par une dynamique généralisée à l'ensemble de notre réseau, une tendance qui, selon nous, se poursuivra jusqu'à la fin de l'année et en 2027", a commenté le président-directeur général Christopher Nassetta.
Il a ajouté que le groupe restait confiant dans sa capacité à générer une croissance nette de son parc hôtelier comprise entre 6 et 7% en 2026 et au-delà.
Côté perspectives, le groupe ajuste ses attentes par rapport à ce qui avait été annoncé au terme du 1er trimestre : le groupe cible désormais une progression du RevPAR comparable à taux de change constants comprise entre 3 et 3,5% (vs entre 2 et 3% précédemment). De son côté, l'EBITDA ajusté est attendu entre 4,04 et 4,08 MdsUSD (vs 4,02 à 4,06 MdsUSD) tandis que le retour de capital est attendu autour de 3,5 MdsUSD sur l'exercice, comme précédemment.
En revanche, le bénéfice net est légèrement revu à la baisse, attendu entre 1,883 et 1,911 MdUSD (vs entre 1,909 et 1,937 MdUSD précédemment).
Le titre Hilton a progresse de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.
Hilton Worldwide Holdings Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'hôtels notamment sous les enseignes Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton et Embassy Suites by Hilton. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion d'hôtels franchisés et gérés pour compte de tiers (81,9%) : gestion, à fin 2025, de 9 158 hôtels franchisés (1 351 351 chambres) et de 873 hôtels sous contrat de gestion (264 760 chambres) ;
- exploitation d'hôtels détenus en propre et en location (10,2%) : gestion de 46 hôtels (15 287 chambres) ;
- autres (7,9%).
79,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.