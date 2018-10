hipEOS à l’honneur au congrès de la Société Internationale pour la Technologie de l'Arthroplastie (ISTA) à Londres

Des leaders mondiaux présenteront la valeur d'EOS dans le domaine de l'arthroplastie totale de la hanche à travers 7 communications scientifiques et 3 posters

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - PEA-SME éligible), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, présentera son logiciel de planification chirurgicale en ligne hipEOS sur son stand lors du 31e congrès annuel de la Société Internationale des Technologies pour l’Arthroplastie (ISTA), qui se tiendra du 10 au 13 octobre à Londres. ISTA rassemble annuellement cliniciens, représentants académiques et industriels du monde entier sur les améliorations et innovations en matière d'arthroplastie.

Sept communications scientifiques et trois posters mettront en évidence la valeur unique d'EOS dans le parcours de soin de l’arthroplastie totale de la hanche (PTH, prothèse totale de hanche). Les travaux cliniques présentés sont relatifs à l’amélioration du taux de succès de la PTH par le biais d’une meilleure prise en compte de la relation hanche/rachis, des mécanismes de compensation au niveau du corps en totalité, des positions fonctionnelles assise et debout, et de l’utilisation d’outils de contrôle qualité fondés sur l’image. En particulier, les équipes cliniques de deux des « Dix meilleurs hôpitaux pour l’orthopédie »1 aux Etats-Unis, HSS (Hospital for Special Surgery) et NYU (New York University), d’Imperial College (Londres) et de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris) reviendront sur le lien entre ces améliorations et la valeur clinique des examens EOS du corps entier en position debout et assise, et du logiciel hipEOS.

La dernière génération du logiciel hipEOS permet, sur la base d’images EOS en position debout et assise, de prévoir le risque de conflit fémoro-acétabulaire en fonction de la taille et de la position prévues des composants. Le logiciel peut calculer la position assise théorique et simuler l’amplitude de mouvement post-opératoire en se basant sur l’anatomie unique de chaque patient.

Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging, a commenté : "Notre imagerie 2D/3D à faible dose du corps entier est reconnue dans le monde entier comme une meilleure alternative à l'imagerie traditionnelle. Notre suite de solutions de planification chirurgicale 3D EOSapps offre désormais un moyen simple d’identifier les patients à risque, de créer un plan personnalisé et de discuter de la procédure avec les patients. Nous sommes heureux de voir nos solutions largement plébiscitées par les leaders mondiaux de l’arthroplastie de la hanche au congrès ISTA. Nous continuons à développer pour toute la communauté médicale des solutions innovantes qui facilitent et sécurisent ces chirurgies, dont le volume connaît une très forte croissance”.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le stand N° 11 ou contactez-nous à : contact@eos-imaging.com

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les Etats-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

1 https://health.usnews.com/best-hospitals/rankings/orthopedics

