HiPay en recul dans le sillage de son CA trimestriel
HiPay recule de 3,7% après l'annonce par la société de solutions de paiement d'une contraction de 3,9% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2026, à 18,3 MEUR, malgré une croissance de 7,5% du volume de paiements à 2 468 MEUR.
Sur le trimestre, le taux de chiffre d'affaires sur les volumes de paiements traités ressort à 0,74%, reculant de 0,04 point par rapport à la moyenne annuelle 2025 (0,78%), du fait principalement de l'évolution du mix clients.
Selon la société, les volumes de paiements traités pour ses clients progressent nettement grâce à la croissance soutenue de l'iGaming régulé et maintenue du Retail France, qui compensent le recul du Digital.
La croissance des volumes de paiements traités sur l'ensemble de l'année 2026 est anticipée autour de +10% et la dynamique de croissance du chiffre d'affaires est attendue en forte accélération au 2e semestre.
Les investissements dans l'innovation et les nouveaux services pour les commerçants resteront significatifs en 2026 et visent à atteindre une croissance "durable et significative à moyen terme", HiPay confirmant attendre un niveau d'EBITDA de 10% à 11% du CA.
HiPay Group est un fournisseur mondial de services de paiement, à la fois en ligne et en magasin. Les solutions de paiement sont destinées aux pure players, aux marketplaces et aux franchisés ainsi qu'aux marques ayant une présence en ligne et un réseau de magasins.
La mission est de favoriser la croissance de ses marchands et d'amener leur stratégie de paiement à un niveau supérieur grâce à des parcours d'achat à travers l'Europe.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.