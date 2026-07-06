Le cycle d'investissement technologique au Japon s'accélère et Hirose en est l'un des principaux bénéficiaires. Le défi consiste désormais à savoir si les fondamentaux pourront suivre le rythme de l'optimisme des marchés.

La demande mondiale en connectivité est en pleine explosion, plaçant le Japon au cœur de ce dynamisme.

Les exportations japonaises de connecteurs électroniques ont bondi de 12,2 % sur un an pour atteindre 81,6 milliards de yens (JPY) en mars 2026, selon la Japan Electronics and IT Industries Association (JEITA). Parallèlement, les livraisons de composants passifs en avril ont progressé de 18 % en glissement annuel pour s'établir à 231,4 milliards JPY. Cette croissance constitue un vent arrière structurel alimenté par l'expansion simultanée des infrastructures d'intelligence artificielle (IA), des véhicules électriques (VE) et des investissements dans les semi-conducteurs.

La transition automobile est un moteur massif. Les ventes mondiales de VE ont dépassé les 20 millions d'unités en 2025, entraînant une hausse de 28 % sur un an des infrastructures de recharge publiques, avec 6,7 millions de connecteurs de recharge déployés dans le monde. En retour, la Japan External Trade Organization (JETRO) soutient l'écosystème des puces électroniques, avec l'objectif de porter les revenus nationaux des semi-conducteurs à 15 000 milliards JPY d'ici l'exercice 2030, garantissant ainsi une demande à long terme pour les fournisseurs de composants automobiles et de recharge.

Hirose Electric, fabricant japonais de connecteurs haute performance utilisés dans les smartphones, les équipements industriels, les systèmes automobiles et les infrastructures de télécommunications, figure en tête de file. Un examen plus approfondi des données révèle qu'un segment spécifique a porté cette progression.

Le chiffre d'affaires dépasse les bénéfices

Pour l'exercice 2026 (clôturé le 26 mars), le chiffre d'affaires a augmenté de 11,5 % sur un an, passant de 189,4 milliards à 211,3 milliards JPY. Cette performance a été rendue possible par le segment de l'industrie générale, qui a progressé de 32 % sur un an, passant de 47 milliards à 62 milliards JPY. L'activité industrielle globale a contribué à hauteur de 29,3 % aux revenus totaux.

Toutefois, le bénéfice d'exploitation de l'exercice 2026 n'a progressé que marginalement de 0,8 % sur un an, s'élevant à 43 milliards JPY contre 42,7 milliards JPY l'année précédente. En conséquence, la marge opérationnelle a reculé de 220 points de base pour s'établir à 20,3 %, contre 22,5 % l'an dernier, principalement en raison de la hausse du coût des matières premières, tirée par l'augmentation brutale des cours de l'or et du cuivre. Parallèlement, l'escalade des tensions au Moyen-Orient a créé une incertitude dans l'environnement opérationnel du secteur manufacturier.

Pour ces mêmes raisons, le bénéfice net de l'exercice 2026 n'a augmenté que de 0,3 % sur un an pour atteindre 33,14 milliards JPY contre 33,03 milliards JPY, restant globalement en ligne avec le niveau de l'année précédente.

Le flux de trésorerie opérationnel a diminué, passant de 55,7 milliards à 45,9 milliards JPY, principalement en raison d'une augmentation de 7,2 milliards JPY des créances clients, qui a absorbé une partie de la trésorerie générée par l'exploitation.

Un optimisme déjà intégré dans les cours

Le marché a déjà adhéré aux perspectives de Hirose Electric, le titre s'étant envolé de 67,8 % au cours des 12 derniers mois. L'action s'échange actuellement à 28 470 JPY, soit 11,5 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 32 210 JPY.

Plus important encore, le cours actuel de l'action se maintient 1,6 % au-dessus de l'objectif de cours moyen du consensus, fixé à 28 013 JPY. Cet écart est révélateur : les investisseurs semblent plus optimistes que les analystes.

C'est au niveau de la valorisation que se situe désormais la tension. Hirose Electric se négocie à 26,6 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, bien au-dessus de son ratio cours/bénéfice (P/E) moyen sur trois ans de 19,3x. Si cette prime reflète la confiance dans les bénéfices de la société, elle signifie également qu'il ne reste que peu de marge de sécurité aux niveaux actuels.

Fait intéressant, 10 des 14 analystes qui suivent la valeur recommandent toujours l'achat, tandis que les quatre restants affichent une recommandation à "Conserver".

La pression s'accentue

La hausse du coût des matières premières reste un défi majeur, le renchérissement de l'or pesant significativement sur la rentabilité. Les marges sont restées sous pression malgré une croissance record du chiffre d'affaires, tandis que le ralentissement de la demande sur le marché des smartphones de milieu de gamme constitue un vent contraire supplémentaire. L'entreprise reste également exposée aux fluctuations monétaires, particulièrement sur la parité JPY/USD. Enfin, la pression sur les prix exercée par les clients pourrait continuer d'affecter les résultats.