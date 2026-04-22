Hitachi Energy et Samsung C&T renforcent la sécurité énergétique de l'Europe

Hitachi Energy, leader mondial de l'électrification, et Samsung C&T Engineering & Construction Group (l'une des plus grandes entreprises d'ingénierie et de construction au monde) ont signé un protocole d'accord (MoU). Celui-ci vise à renforcer leur collaboration dans le domaine des infrastructures de réseau à courant alternatif haute tension (HVAC) à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de cette collaboration, Hitachi Energy et Samsung C&T uniront leurs forces complémentaires pour identifier, évaluer et exploiter les opportunités dans le domaine du courant alternatif en Europe.



Ce protocole d'accord établit un cadre stratégique afin que ces deux entreprises coordonnent leurs efforts concernant les perspectives du courant alternatif en Europe, en élaborant une feuille de route commune couvrant à la fois une stratégie de commercialisation et un portefeuille d'opportunités.



Cet accord s'appuie sur la collaboration fructueuse dont les deux entreprises ont déjà fait preuve dans le cadre de nombreux projets internationaux - notamment sur le marché en pleine expansion du courant continu haute tension (HVDC) -, qui leur permet de fournir conjointement des solutions innovantes en matière d'infrastructures électriques.



"L'Europe entre dans une décennie décisive pour son avenir énergétique, et la mise en place d'une infrastructure de réseau à courant alternatif résiliente est essentielle à la réussite de cette transition. Ce partenariat élargi avec Samsung C&T associe des technologies de pointe et des capacités d'exécution de premier ordre afin d'accélérer la modernisation du réseau, de renforcer sa résilience et de permettre l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables. L'objectif est de soutenir une Europe plus connectée et plus sûre sur le plan énergétique", a déclaré Niklas Persson, PDG de la division Grid Integration chez Hitachi Energy.