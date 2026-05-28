Comme pour la plupart des valeurs d'infrastructure, la véritable question n'est pas celle de la demande, mais de savoir si Hitachi Energy India saura assurer l'exécution de ses projets sans dérapage des coûts.

Le marché indien des équipements de transport d'électricité est déjà solide et affiche une croissance régulière. Selon le cabinet d'études IMARC Group, ce marché devrait atteindre une valeur de 13,5 milliards de dollars US en 2026, pour tendre vers 22,2 milliards d'ici 2034, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5%.

Les principaux moteurs de croissance du secteur de l'énergie sont les renouvelables et l'électrification. L'Inde vise 500 GW de capacité non fossile d'ici 2030, ce qui implique des investissements massifs dans les lignes à haute tension en courant continu (HVDC), les transformateurs et les réseaux intelligents. En somme, plus les énergies renouvelables se développent, plus le besoin en technologies de réseau avancées s'intensifie.

C'est ici qu'intervient Hitachi. L'entreprise conçoit des transformateurs, des systèmes HVDC et des technologies d'automatisation des réseaux — ces infrastructures de l'ombre indispensables au flux d'électricité. Ce n'est pas un secteur glamour, mais il est crucial.

Le défi réside toutefois dans l'exécution. Cette activité repose sur des projets d'envergure ; les marges dépendent donc de la capacité à livrer les contrats dans les délais et à maîtriser le coût des métaux et des composants.

L'opportunité est donc bien réelle. La modernisation du réseau indien s'inscrit dans une thématique de long terme. Mais comme pour la plupart des acteurs de l'infrastructure, tout se résume à une question : Hitachi parviendra-t-elle à transformer régulièrement ses commandes en profits ?

Les ressorts de la croissance

Les chiffres d'Hitachi pour l'exercice 2026 semblent solides de prime abord, mais tout repose sur l'exécution opérationnelle. Le chiffre d'affaires a progressé de 27,6% sur un an pour atteindre environ 81,5 milliards d'INR, contre 63,8 milliards d'INR lors de l'exercice 2025, principalement grâce à une finalisation plus rapide des projets et à l'afflux de commandes liées aux réseaux et aux énergies renouvelables.

Les bénéfices ont bondi de manière encore plus spectaculaire, le résultat net grimpant de 157% sur un an pour s'établir à 9,9 milliards d'INR contre 3,8 milliards l'an dernier, porté par la dynamique des commandes et l'efficience opérationnelle. Cette performance a permis de porter les flux de trésorerie d'exploitation de 16,5 milliards à 17,5 milliards d'INR.

Le coeur de métier, les réseaux, demeure la colonne vertébrale du groupe, soutenu par des prises de commandes robustes et un carnet de commandes record de 295,5 milliards d'INR, offrant une visibilité satisfaisante pour les prochaines années.

Une croissance sous tension

À 35'635 INR, l'action s'est adjugée 107,7% sur l'année écoulée, tout en restant légèrement en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 36'750 INR, ce qui suggère que le rallye pourrait s'essouffler à l'approche des sommets.

Les valorisations paraissent toujours tendues. Le titre se négocie environ 116 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027. Bien que ce ratio soit inférieur à sa moyenne sur trois ans (143x), il demeure globalement élevé ; on ne peut donc pas parler de décote.

Le sentiment des analystes reste positif, 12 sur 16 recommandant l'achat. L'objectif de cours moyen se situe à 25'705 INR, mais le titre s'échange déjà bien au-dessus de ce niveau, ce qui soulève des interrogations sur le potentiel de hausse résiduel.

En résumé, l'histoire est séduisante, mais une grande part d'optimisme semble déjà intégrée dans les cours.

Le défi de l'exécution

Hitachi étant une entreprise axée sur les projets, les résultats peuvent fluctuer en cas de retards ou de hausse des coûts. Les marges sont tributaires de la bonne gestion des grands contrats, et le prix des matières premières, comme les métaux, peut s'avérer volatil. La croissance est également liée aux dépenses publiques ; tout ralentissement dans les approbations ou les commandes pourrait affecter la visibilité du chiffre d'affaires.

Si le carnet de commandes est impressionnant, sa conversion en bénéfices n'est pas toujours un long fleuve tranquille. L'exécution est primordiale. Les retards ou les dépassements de coûts peuvent facilement entamer les marges.