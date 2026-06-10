Le recul des ventes d'electricité et la volatilité des marchés de l'énergie menacent de faire s'envoler les coûts du carburant, imposant des hausses tarifaires qui pourraient perturber la sérénité de l'entreprise.

Une météo plus clémente et des conflits lointains ont pesé sur les revenus énergétiques à Hong Kong.

Selon le rapport annuel des statistiques énergétiques de Hong Kong, la consommation locale totale d'electricité a diminué de 1,3% sur un an pour s'établir à 164 pétajoules en 2025, réduisant le chiffre d'affaires du secteur de 1,2% à 6,1 milliards de dollars de Hong Kong. Ce recul de la demande a probablement été alimenté par des températures plus douces ayant limité les besoins en climatisation. De plus, la baisse des coûts des combustibles bruts a permis aux fournisseurs d'énergie d'alléger la facture des consommateurs.

Le gouvernement est intervenu en réduisant les tarifs nets moyens de 2,6% à partir de janvier 2026 pour soutenir le pouvoir d'achat. Parallèlement, les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient ont accentué la volatilité sur les marchés mondiaux de l'énergie. Dans ce contexte, HK Electric, monopole de services publics soutenu par l'Etat qui alimente l'île de Hong Kong et l'île de Lamma, a abaissé ses tarifs de 2,2% à 163,3 cents par unité en mai 2026.

HK Electric gère l'approvisionnement et la distribution d'electricité dans le cadre d'un accord réglementé avec le gouvernement. Ce cadre structurel implique que l'entreprise investit massivement dans les infrastructures pour s'assurer un rendement garanti de 8% sur ses actifs fixes. Ce mécanisme permet également à la société d'ajuster les tarifs aux particuliers lorsque les coûts de production varient, l'aidant ainsi à maintenir sa stabilité financière malgré les fluctuations de la consommation ou du prix des combustibles.

Une progression laborieuse

Le chiffre d'affaires a légèrement progressé de 0,6% sur un an, passant de 12,0 milliards de HKD lors de l'exercice 2024 à 12,1 milliards de HKD en 2025. Ce ralentissement s'explique par une baisse des ventes d'electricité de 2,3% sur un an à 9 916 GWh, pénalisées par le repli des cours mondiaux du carburant, une météo agréable et l'absence d'année bissextile (un jour d'activité en moins).

L'EBIT a chuté de 8,0% sur un an, passant de 5,4 milliards à 5,1 milliards de HKD, ce qui a fait reculer la marge de 45,5% à 41,6%.

En conséquence, le bénéfice net a diminué de 7,8% sur un an pour s'établir à 3,1 milliards de HKD contre 3,3 milliards, témoignant de coûts (amortissements, charges de personnel et coûts directs) qui croissent plus vite que les revenus. Malgré tout, le bénéfice par action (BPA) a progressé de 1,2%, passant de 35,2 à 35,6 cents de HK, ce qui suggère une gestion rigoureuse du capital par l'entreprise.

Le flux de trésorerie opérationnel a grimpé de 6,4 milliards à 7,3 milliards de HKD. Le flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow) a atteint 3,5 milliards de HKD contre 1,8 milliard l'année précédente. Cela indique que même si les profits sont sous pression, l'activité continue de générer des flux de liquidités solides.

Une valorisation excessive ?

Le titre a progressé sur le marché boursier ; à 6,4 HKD, il affiche une hausse de 11,4% sur un an. Ce niveau reste inférieur à son plus haut sur 52 semaines de 7,1 HKD, ce qui laisse penser que le cours de l'action marque actuellement une pause.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) basé sur les prévisions de l'exercice 2026 est d'environ 17,4x, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur deux ans de 16,4x. Les investisseurs paient une légère prime pour le titre par rapport à sa base historique. Parallèlement, le rendement du dividende est tombé de 6,0% à 5,1% (un repli de 96 points de base), signifiant que les actionnaires perçoivent des revenus légèrement inférieurs à ceux d'auparavant.

Le marché est partagé sur la valeur. Selon le consensus, sur six analystes, trois recommandent l'achat contre trois à 'conserver'. L'objectif de cours moyen s'établit à 7,8 HKD, ce qui implique un potentiel de hausse de 12,8%.

Zones de turbulences à l'horizon

HK Electric doit jongler avec des défis opérationnels et financiers principalement dictés par la volatilité externe. Les tensions géopolitiques pourraient davantage perturber l'approvisionnement en combustible, provoquant des chocs de prix qui se répercuteraient directement sur les factures d'electricité. Ces défis macroéconomiques sont accentués par le changement climatique, car des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes et les inondations pourraient endommager les infrastructures, perturber les chaînes d'approvisionnement et alourdir les coûts d'exploitation.