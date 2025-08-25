Le fonds HMG Africa Picking Fund (code ISIN : FR0011884550) investit depuis une dizaine d'années dans les small et mid caps africaines. Il peut également être amené à investir dans des sociétés cotées en Europe très exposées à l'Afrique. Après des débuts difficiles, le recentrage opéré depuis près de cinq ans par le plus accessible des fonds français 100% investi sur cette thématique porte ses fruits. Entretien.

Ouissem Barbouchi, comment le fonds Africa Picking Fund est-il né ?

Le lancement du fonds remonte à la fin de l’année 2014. Alors que je m’apprêtais à quitter la Financière de l’Échiquier, Didier Le Menestrel a apporté son soutien à mon projet de fonds dédié aux valeurs africaines de croissance. Partant du constat que la population africaine allait exploser et qu’une classe moyenne dotée d’un pouvoir d’achat allait émerger, je souhaitais me différencier des autres fonds européens, généralement positionnés sur cette thématique à travers l’Afrique du Sud et un prisme très marqué « matières premières », que nous excluons totalement dans Africa Picking Fund.

Mon processus d’investissement s’inspire encore largement de celui que nous pratiquions à la Financière de l’Échiquier — devenue LFDE depuis : rencontre des dirigeants, compréhension du métier, analyse des chiffres, évaluation du potentiel de valorisation et prise en compte des enjeux extra-financiers. Il a cependant fallu intégrer d’autres critères spécifiques à certains marchés, comme le coût de la dette, qui atteint des niveaux sensiblement supérieurs à ceux observés dans les marchés matures.

Les premières années ont été difficiles, le fonds étant régulièrement affecté par les fréquentes dévaluations touchant nombre de pays africains. Depuis quelques années, il se porte mieux et est désormais hébergé par la société de gestion HMG Finance, dont le gérant, Marc Girault, a toujours eu un goût prononcé pour les découvertes boursières. Aujourd’hui, la collecte est positive et le fonds approche les 5 M€, soit plus du double de ce que nous gérions il y a deux ans.

Quelles évolutions avez-vous opéré pour redresser la performance ces dernières années ?

Afin de réduire les risques de dévaluation tout en conservant notre approche spécifique, nous avons procédé, fin 2020, à un recentrage sur trois places financières du continent africain. L’Égypte (30 % de l’encours du fonds), qui, bien qu’ayant connu plusieurs dévaluations, offre un vivier de 250 sociétés cotées, souvent très bien gérées. Le Maroc (près de 20 % de l’encours), qui, malgré des valorisations élevées, bénéficie d’une croissance régulière et d’un cadre très stable, y compris sur le plan monétaire. Enfin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal (plus de 15 % via la BRVM), une bourse commune à huit pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo), où l’utilisation du franc CFA limite le risque de dévaluation.

À noter que le fonds détient également des positions dans trois sociétés européennes très exposées à l’Afrique : Mota Engil, cotée au Portugal et leader dans le secteur du BTP ; Texaf, société belge focalisée sur l’immobilier en RDC ; et Rougier, groupe français spécialisé dans l’exploitation et la transformation du bois en Afrique.

L’Afrique est vaste. Quels sont les points communs et les différences d’un pays à l’autre ?

Les bourses et les entreprises des différents pays africains n’ont rien d’homogène. Leur principal point commun, à l’exception de l’Afrique du Sud, réside dans leur dynamique économique et surtout démographique, la population du continent devant quasiment doubler d’ici 2050. Sur le plan boursier, même en excluant l’Afrique du Sud, le degré de maturité des différentes places varie fortement, comme en témoignent les ratios capitalisation boursière/PIB observés dans la vingtaine de marchés financiers recensés en Afrique, pour un total de 54 pays.

Les niveaux de valorisation diffèrent également d’un pays à l’autre : au Maroc, par exemple, les PER sont quasiment deux fois supérieurs à ceux de l’Égypte. Sur un total de 1 500 à 2 000 valeurs « investissables », nous en suivons de près un peu plus d’une centaine, pour n’en retenir qu’une vingtaine. Nous évitons systématiquement les entreprises très endettées, les taux d’intérêt dépassant souvent les 20 % en Afrique. À l’inverse, les sociétés disposant d’une trésorerie abondante peuvent facilement générer un rendement de 10 %, à l’instar de Sonatel (Côte d’Ivoire), quatrième position du fonds.

Quels récents achats avez-vous réalisés ?

Le mois de juillet a été marqué par deux opérations capitalistiques au Maroc. La première concerne l’introduction en bourse de la société Vicenne, leader national dans les équipements médicaux destinés aux professionnels de santé (matériel de radiothérapie, IRM, respirateurs, etc.). L’augmentation de capital de 500 MDH (48 M€) doit permettre au groupe de consolider son positionnement dans ses segments actuels, d’élargir son offre de produits et de services et de poursuivre son internationalisation, principalement en Afrique subsaharienne. L’opération a rencontré un franc succès puisqu’elle a été sursouscrite 64 fois. Il faut dire que la valorisation du groupe — 8,7 fois l’excédent brut d’exploitation et 14,6 fois le résultat net 2025 — représentait une opportunité dans un marché où le principal indice marocain se traite à près de 25 fois les résultats, et où les acteurs de la santé affichent des multiples supérieurs à 40 fois.

La seconde opération concerne la société TGCC, leader marocain dans les infrastructures et la construction de bâtiments. Coté en bourse depuis 2021, le groupe a lancé mi-juillet une augmentation de capital de 2,2 Mds DH (210 M€), dont l’objectif principal est la prise de contrôle de la Société de Travaux Agricoles Marocains (STAM), acteur incontournable au Maroc dans le BTP, les infrastructures hydrauliques et le génie civil. Au-delà de la complémentarité des expertises, cette opération ouvre de nouvelles perspectives à l’international tout en renforçant la compétitivité de TGCC. Là encore, l’opération a été un succès, sursouscrite 42 fois.

HMG Africa Picking Fund a participé aux deux opérations. Compte tenu de leur succès, le nombre de titres attribués a été sensiblement inférieur aux attentes. Dans le cas de Vicenne, les titres acquis ont été conservés quelques semaines puis revendus fin juillet avec une plus-value proche de 100 %. Dans le cas de TGCC, l’opération a permis de constituer une position appelée à être conservée sur le long terme. Enfin, deux nouvelles positions ont été récemment initiées : MTN Ghana, opérateur télécoms ghanéen, et Ennakl, distributeur automobile en Tunisie.

La société portugaise Mota Engil, entrée en portefeuille récemment par la société de gestion Indépendance AM, figure parmi vos principales convictions…

Oui, nous sommes entrés fin 2020 sur cet acteur portugais du BTP, dont la dynamique de hausse de la marge d’EBITDA devrait se poursuivre. Celle-ci est portée par les segments Ingénierie & Construction et Environnement, mais surtout par l’Afrique, relutive en marges et représentant désormais près des deux tiers du carnet de commandes. Le groupe prépare un plan stratégique horizon 2030, qui devrait se révéler plus ambitieux. Raisonnablement endettée, l’entreprise reste en bonne santé, avec un management de qualité et un actionnaire chinois discret qui finira probablement par prendre le contrôle du groupe. Enfin, la rentabilité demeure élevée et la valorisation reste attractive malgré la forte progression du titre.