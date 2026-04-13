Hoffmann Green Cement accélère en Île-de-France via un accord stratégique avec le Groupe Angevin
L'acteur vendéen du ciment décarboné franchit une nouvelle étape opérationnelle en étendant son partenariat avec le Groupe Angevin à la région francilienne. Ce contrat pluriannuel sécurise des volumes de vente sur un marché géographique prioritaire.
Déjà partenaires dans l'Ouest de la France depuis septembre 2025, Hoffmann Green et le Groupe Angevin renforcent leurs liens. L'accord porte désormais sur la filiale Angevin Île-de-France, spécialisée dans le gros oeuvre. Cette extension est stratégique pour Hoffmann Green, car elle vise des segments à forte valeur ajoutée : logement collectif (projets en cours à L'Haÿ-les-Roses et Chaville), bureaux (site de Montlhéry) et les infrastructures liées aux énergies renouvelables.
Des leviers de croissance pour le titre Hoffman Green Cement
Pour les investisseurs, cette annonce souligne la capacité de la Société à transformer des essais pilotes en engagements de volumes pluriannuels. En intégrant le catalogue de solutions d'un acteur historique comme Angevin (90 ans d'existence), Hoffmann Green valide la viabilité technique de son ciment 0 % clinker pour le gros oeuvre.
Cette dynamique s'inscrit dans un plan de montée en puissance industrielle ambitieux, avec un objectif de capacité de production porté à 1 million de tonnes par an à l'horizon 2027-2028 grâce à l'ouverture prochaine d'une troisième usine en Rhône-Alpes.
Hoffmann Green Cement Technologies SA est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment décarboné. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (79,7%) ;
- vente de ciment (20,3%).
A fin 2024, le groupe dispose de 2 sites de production implantés en France.
80,8% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.