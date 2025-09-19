Hoffmann Green Cement émet 6 MEUR d'obligations convertibles

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant de 6 MEUR, souscrites par le fonds espagnol Inveready avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU. Les OCA, émises le 18 septembre 2025, arriveront à échéance le 18 septembre 2030 et ne seront pas cotées.



L'opération doit financer les besoins en fonds de roulement, la R&D et les investissements industriels de la société. Les obligations portent un coupon de 6% versé trimestriellement en numéraire, complété par un intérêt capitalisé de 4,75% ajouté à la valeur nominale. Le prix de conversion a été fixé à 6,00 EUR, soit une prime de 9,89% par rapport à la moyenne des 20 dernières séances avant l'annonce.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs, évoquent un financement 'structurant dans des conditions attractives'. Xavier Núñez-Romero, directeur d'investissement d'Inveready, estime que cette levée permettra à la société de 'conserver son leadership technologique' et de poursuivre son expansion.



L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription reste ouverte jusqu'au 23 septembre 2025.