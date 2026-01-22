Hoffmann Green Cement sécurise un financement de Bpifrance pour ses technologies de rupture

Le spécialiste du ciment décarboné reçoit un soutien financier stratégique de 3 millions d'euros destiné à accélérer ses programmes de Recherche et Développement (R&D) et confirme son statut d'entreprise à fort potentiel.

Hoffmann Green Cement Technologies a obtenu un prêt innovation de 3 millions d'euros auprès de Bpifrance, la Banque Publique d'Investissement, pour soutenir la conception de ciments sans clinker (constituant principal du ciment traditionnel, très émetteur de CO2).



Ce financement appuiera des projets de recherche industrielle et de développement expérimental visant à introduire une nouvelle technologie de rupture dans un secteur peu innovant depuis deux siècles.



En complément de cet apport de liquidités, la société renouvelle son appartenance au Club Excellence de Bpifrance, un réseau sélectif regroupant 2000 dirigeants d'entreprises à forte croissance.



L'opération renforce la structure financière de l'acteur industriel tout en validant la crédibilité de son modèle technologique auprès des institutions publiques.