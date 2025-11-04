Hoffmann Green Cement signe un partenariat stratégique avec See You Sun

Hoffmann Green Cement Technologies annonce un accord avec See You Sun, leader français de l'ombrière photovoltaïque et de la mobilité électrique. Ce partenariat renforce la présence du groupe sur le marché des énergies renouvelables et illustre la complémentarité entre construction bas carbone et transition énergétique.



Les ciments 0% clinker de Hoffmann Green seront intégrés aux fondations des ombrières solaires et infrastructures de mobilité de See You Sun. Selon les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann, cette collaboration 'ouvre un nouveau champ d'application pour nos solutions décarbonées'.



François Guérin, président de See You Sun, souligne une 'étape vers des infrastructures plus durables et sobres, au service de la souveraineté énergétique'.