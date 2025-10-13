Hoffmann Green Cement valide l'usage de son béton décarboné pour des fondations d'éoliennes

Hoffmann Green Cement annonce la réalisation de sept fondations d'éoliennes conçues avec son béton 0% clinker, confirmant la capacité de son ciment décarboné à répondre aux exigences techniques du génie civil, notamment dans le secteur éolien.



Les cofondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann soulignent que ces réalisations 'démontrent que la transition écologique du secteur des infrastructures est désormais une réalité industrielle' et prouvent qu'il est possible de construire 'plus durablement, à grande échelle, sans compromis sur la performance ni la fiabilité'.



Cette étape renforce la position de la société comme acteur clé de la décarbonation du bâtiment et des énergies renouvelables.