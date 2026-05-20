Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec Norée Construction, société implantée dans les Côtes-d'Armor et acteur majeur du Grand Ouest dans les travaux de gros oeuvre, le génie civil et la construction d'équipements aquatiques.
À travers cet accord, le fabricant de ciments fortement décarbonés affirme poursuivre l'accélération de son déploiement commercial en s'appuyant sur des partenaires régionaux de référence disposant d'un ancrage territorial solide.
Il ajoute que ce partenariat renforce son positionnement sur des marchés diversifiés et hautement techniques : bâtiments agricoles, infrastructures industrielles, ouvrages de génie civil, stations d'épuration et équipements aquatiques.
Le partenariat noué entre Norée Construction et Hoffmann Green se concrétise d'ores et déjà à travers plusieurs opérations en cours intégrant le ciment 0% clinker sur des chantiers de bâtiments agricoles en Bretagne.
Hoffmann Green Cement Technologies SA est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment décarboné. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (59,7%) ;
- vente de ciment (40,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 2 sites de production implantés en France.
62,3% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.