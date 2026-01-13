Pour Briand Construction, entre les premiers tests initiés à l'été 2022 et aujourd'hui, l'entreprise a concouru à l'usage de 7500m3 de béton Hoffmann sur ses opérations.

Grâce à cette nouvelle étape, Briand accélérera l'utilisation des ciments Hoffmann Green dans plusieurs de ses applications - bureaux, tertiaires, enseignements, logistiques, parkings, ombrières, ouvrages démontables - avec l'ambition d'accroître significativement la part des solutions Hoffmann Green dans ses réalisations.