Hoffmann Green et Briand accélèrent la décarbonation du secteur de la construction

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, et Briand, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, ont signé un partenariat. Celui-ci vise à renforcer l'utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages Briand Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.

Pour Briand Construction, entre les premiers tests initiés à l'été 2022 et aujourd'hui, l'entreprise a concouru à l'usage de 7500m3 de béton Hoffmann sur ses opérations.



Grâce à cette nouvelle étape, Briand accélérera l'utilisation des ciments Hoffmann Green dans plusieurs de ses applications - bureaux, tertiaires, enseignements, logistiques, parkings, ombrières, ouvrages démontables - avec l'ambition d'accroître significativement la part des solutions Hoffmann Green dans ses réalisations.