Hoffmann Green intensifie son partenariat avec EDYCEM dans le béton 0% clinker

Hoffmann Green Cement Technologies annonce un renforcement de sa collaboration avec EDYCEM, filiale béton du Groupe Herige, afin d'accroître dès 2026 les volumes de béton 0% clinker distribués dans le réseau de centrales du partenaire. Cette montée en puissance s'inscrit dans la démarche Vitaliss, qui vise à réduire l'empreinte carbone des bétons d'EDYCEM.



"L'accélération de notre collaboration dès 2026 renforce notre capacité à générer des volumes industriels significatifs, tout en contribuant profondément à la décarbonation du secteur", ont commenté Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de l'entreprise.



Olivier Collin, directeur général d'EDYCEM, estime que ce partenariat permet "d'accélérer le développement des bétons Vitaliss scorés A+ 0% clinker" et d'offrir des solutions conformes aux standards environnementaux les plus exigeants.